Solamente necesitas estos 3 zapatos para sobrevivir al otoño 2025

Cuando comenzamos otoño nuestra mente va más acelerada a nuestras decisiones. Somos conscientes de qué se está llevando en el street wear, qué nos están mostrando los desfiles de las firmas de lujo o qué modelos o colores son los más vistos. Pero, la realidad es otra: no necesitamos tantos zapatos en nuestro armario ni uno para cada día de la semana. Todo lo contrario, solamente una buena selección de aquellos versátiles, funcionales y con capacidad de transformar un estilismo en otro más llamativo o especial.

Instalados en otoño y tras hacer un repaso de las tendencias de las Semanas de la Moda hemos reunido tres zapatos que son un 'sí' en todos los ámbitos y que no durarán hasta que nos despidamos de las bajas temperaturas. Porque sí, existe un patrón: hemos encontrado los calzados más llevados que reúnen todas estas necesidades para que no nos arrepintamos a la hora de vestirlos ni tampoco tengamos problemas en combinarlos. Son una inversión sensata que desafiaran a las lluvias o borrascas, jornadas de trabajo interminables o planes de imprevisto. A continuación, te contamos cada una de ellos.

1. Botas de efecto arrugado

Con una nostalgia directa hacia los 2000 se encuentran las botas de efecto arrugado (o también conocidas como botas slouchy) como una de las tendencias en calzado este otoño 2025. Además de estar aliadas con el estilo bohemio que tanto llevaremos estos meses, se han convertido en un must have para conformar estilismos de entretiempo con un plus de arriesgo y modernidad. Se están llevando tanto con cortes mini (con faldas, bermudas o vestidos) como con vaqueros largos por fuera y dentro, demostrando una absoluta versatilidad. Firmas de lujo de gran calibre como Diesel, Louis Vuitton, Chloé o Alaïa las han defendido como un calzado estrella de la temporada de otoño-invierno 2025/2026.

Desfile de Chloé. Gtres

2. Náuticos

Hablamos de un calzado que siempre ha existido en el fondo de armario. No obstante, en estos momentos está pasando por una fuerte fiebre y los estamos viendo tanto en el ámbito laboral como sobre el asfalto con fórmulas innovadoras o por éxito suyo. Si durante el año pasado triunfaron los mocasines de acabado luminoso en colores como el burdeos o el negro, ahora nos pasamos a los clásicos de los más clásicos, como los náuticos de efecto ante. Nos lo han mostrado recientemente en los desfiles de Miu Miu, Loewe o Monse y se han trasladado al street wear con reinterpretaciones más modernas y menos preppy.

Desfile de Miu Miu. Gtres

3. Zapatos con calcetines o calentadores

Si combinamos vestidos con camisetas o bralettes con tops, ¿por qué no hacemos lo mismo con los calcetines y nuestro calzado de confianza? Nos explicamos. Desde hace unos meses, una nueva moda se ha apoderado de nuestros días aportando frescura, contemporaneidad y mucho, mucho y mucho estilo. Bien es cierto que es un poco más atrevida y llamativa que otras tendencias, pero las insiders ya lo están utilizando en las calles y promete dar un giro de 180 grados.

Como decíamos, se trata de llevar calzados con calcetines. Por un lado, pueden ser bailarinas, sandalias de tacón o merceditas, entre un gran abanico de posibilidades. Por otro lado, utilizaremos materiales como la lana, el canalé o decoraciones más fantasía como el glitter. Nos lo han defendido marcas como MSGM o Miu Miu y ahora seremos nosotras las encargadas de sacarles partido.

Desfile de MSGM. Gtres

Nos acabamos de instalar en otoño, pero la realidad es que las tendencias de esta temporada está más que claras. Sobre todo, nuestros pies se divertirán con una infinidad de propuestas tanto confiadas y de lo mas clásicas como más novedosas para ser el centro de atención.