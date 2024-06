He mirado el armario de mi tía y le he robado todas estas blusas de estampado floral que serán las más recurridas de esta temporada

El estampado floral ha vuelto a coronarse como el más llevado de la temporada de primavera-verano 2024. Lo cierto es que no nos extraña. No vamos a negar que el estreno de la tercera temporada de 'Los Bridgerton' ha empujado a que este print sea uno de los más deseados del momento. Recordemos que los personajes como Penelope Featherington o Eloise Bridgerton protagonizan vestidos rectos y fluidos (al más estilo coquette) con estampados florales. El armario de esta serie ha hecho que nos replanteemos el nuestro y nos hagamos con prendas súper similares a las suyas. No obstante, lo cierto es que este print siempre ha estado presente en cada temporada y se le considera como uno de los más clásicos e infalibles. Es decir, cuando empiezan a salir los primeros rayos de sol, tenemos la necesidad de hacer la primera lista de la compra de ropa veraniega y siempre caen vestidos de estampado floral o mini faldas que nunca pasan de moda. No obstante, si tenemos que hablar de una pieza que es la clara reina de presumir este estampado son las blusas en todas sus versiones. La realidad es que hemos crecido viendo looks de nuestras madres o tías con blusas de estampado floral que combinaban con faldas largas o vaqueros blancos. Asumamos que todos tenemos este recuerdo de nuestra infancia. Después, fuimos nosotras quienes nos apropiamos de las blusas de estampado floral en nuestra adolescencia. Sinceramente, nadie podía dejarla desapercibida (y hasta nos las intercambiábamos con nuestro grupo de amigas).

Ahora somos nosotras quienes nos colamos en los armarios de nuestra madre o tía para robar las blusas de estampado floral más favorecedoras y juveniles. Si te encanta compartir armario (y, de paso, ahorrar dinero), solamente tienes que echar un ojo a la lista de deseos de todas las blusas que hemos fichado en nuestras marcas españolas low cost de confianza. En resumen, nunca encontraremos una blusa de flores igual. Cada una tiene su diseño peculiar, el tamaño del print o modelo de patrón distinto. Desde las blusas de estampado floral con lazada que hasta se pondrían las royals mejor vestidas hasta las perfectas para un evento de cuello halter, así como las blusas plisadas para ir a la oficina. Sea el tipo de blusa que elijas, es la prenda definitiva que necesitas tanto para pasar el verano con looks que nunca fallan para ninguna ocasión como para compartir armario con tu madre o tía. Algunas de las tiendas donde podemos encontrar infinitos modelos son Zara, Mango o H&M, porque además de disponer de diferentes opciones, tienen precios económicos.

Blusa con lazada, de Zara (26 euros)

Blusa con lazada. Zara

Blusa de estilo griego, de Zara (30 euros)

Blusa de estilo griego. Zara

Blusa de flores maxi, de Zara (30 euros)

Blusa de flores maxi. Zara

Blusa de escote halter, Mango (30 euros)

Blusa de escote halter. Mango

Blusa fruncida, de Mango (rebajada a 20 euros)

Blusa fruncida. Mango

Blusa crop, de H&M (16 euros)

Blusa crop. H&M

Hemos sacado la conclusión de que, aunque sea una tendencia típica, debes hacerte con las blusas de estampado floral para que te faciliten los looks de primavera y verano. ¿Con cuál te quedas?