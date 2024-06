Este verano vuelven las faldas largas al más puro estilo de los años 70

Comienza la época más esperada del año, y es que, con el verano a la vuelta de la esquina, todas las amantes de la moda estamos pensando en todas aquellas prendas más fluidas, fresquitas y cómodas. Por ejemplo, a la hora de vestirnos cada mañana, en la mayoría de las ocasiones apostamos por los pantalones fluidos, pues son ideales para afrontar el día de calor sentados en nuestra silla de trabajo. Además, son perfectos para combinar con tank tops y camisas. Estas son prendas que llevan con nosotros varias temporadas y que, por tanto, podemos empezar a considerarlas prendas básicas de fondo de armario. Sin embargo, cada temporada surgen nuevas tendencias que prometen abrirse un hueco y comenzar a formar parte de nuestros looks diarios. Por ejemplo, es el caso de las faldas de corte midi. Sí, puede que pienses que están son un imprescindible sea la temporada y que, por tanto, no es ninguna novedad. Pero, realmente, sí lo es. Este verano llevaremos las faldas largas al más puro estilo de los 70, es decir, faldas largas, con mucho volumen, aportando cuerpo y recordando a las míticas faldas globo. También aquellas faldas de piso, es decir, muy fluida y con mucha caída. Sea como sea, este verano esta prenda pasará a ser la estrella de nuestros looks más cómodos.

En tiendas podemos encontrar esta prenda en un sinfín de tonalidades y estampados, desde la clásica falda larga en blanco o negro hasta las más originales y atrevidas de estampado de patchwork, solo aptas para aquellas amantes de la moda con un estilo muy 'boho' y hippie. ¿No sabes cómo combinar este tipo de falda larga? Te damos la solución. Por ejemplo, para ir a la oficina este junio, lo ideal es que combines tu falda larga con una camisa blanca o de un color llamativo, dependiendo su tu falda es de un solo color o de estampado. En los pies, unas bailarinas. Sin embargo, para una noche de cena con amigas, apuesta por llevar tu falda larga de los años 70 con un body negro y unos stilettos de tacón sensato. Sin más que añadir, te enseñamos las faldas que están arrasando entre todas las chicas que entienden de moda.

Falda midi estampada, de Zara (39,95 euros)

Falda midi estampada Zara

Falda larga bordados espejos, de Zara (45,95 euros)

Falda larga bordados espejos Zara

Falda larga estampado patchwork, de Zara (29,95 euros)

Falda larga estampado patchwork Zara

Falda midi boho, de Stradivarius (22,99 euros)

FAlda midi boho Stradivarius

Estas son algunas de las faldas de corte midi más sencillas, cómodas y apta para todo tipo de estilos que están arrasando entre todas las amantes de la moda.