Olvídate de las flores, las cerezas son el nuevo estampado que ama la moda y Mango y Bershka nos lo dejan claro

Esta temporada de primavera y verano estamos viendo en la webs de nuestras tiendas favoritas de Mango y Bershka numerosas prendas en tendencia. Prendas como los tank tops, que vuelven pisando más fuerte que nunca, los shorts muy shorts y, como era de esperar, las prendas de lino. Sí, el lino es un básico de fondo de armario que siempre está en tendencia, y es que es el tejido perfecto para el verano. Sin embargo, no debemos de olvidarnos de los vestidos, desde los vestidos más cortitos hasta los vestidos fluidos de estilo ‘boho’, el uniforme predilecto de la celebritie Sara Carbonero. Si nos centramos en el estampado, no podemos negar que el clásico estampado marinero de rayas azul y blanco es un básico que todas tenemos en una gran variedad de prendas: camisas, camisetas y jerséis finos. Sin embargo, el estampado floral también lo es, y es que lo podemos encontrar desde en looks de invitada como el vestido rosa de estampado floral de Pilar de Arce, una pieza de efecto tapizo que ha enamorado a todas las mujeres 50+, hasta las camisetas de flores bordadas, un básico que nunca ha pasado de moda. Pese a que el estampado floral es tendencia, el nuevo estampado que ha conquistado a todas las amantes de la moda es, el estampado de cereza.

Este estampado de cereza promete desbancar al clásico estampado de flores esta temporada. Al echar un vistazo a tiendas como Mango y Bershka, nos hemos percatado de que este estampado se ha hecho cono una gran variedad de prendas: vestidos, camisetas y, sobre todo, bikinis, un imprescindible en esta temporada. ¿No sabes cómo combinar este estampado? No te preocupes, combinan con absolutamente todo tipo de prendas y se ajusta a todos los estilos. Lleva tu vestido de estampado de cerezas con unas sandalias rojas y, como toque final, una cesta de mimbre. Si prefieres escoger unos shorts de cerezas, una prenda muy original, la clave está en llevarlo con un tank top blanco y unas zapatillas blancas. Sea como sea, este estampado de cerezas será un sí esta temporada de primavera y verano.

Top tirantes detalle lazo, de Bershka (9,99 euros)

Top tirantes detalle lazo Bershka

Mono tirantes, de Bershka (19,99 euros)

Mono tirantes Bershka

Vestido mini estampado, de Bershka (22,99 euros)

Vestido mini estampado Bershka

Shorts bordados estampado, de Mango (29,99 euros)