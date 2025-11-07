Mocasines: el calzado más versátil del otoño que adoran las mujeres elegantes

Si hay un calzado que grita otoño a primera vista esos son queridas lectoras unos buenos mocasines. Omnipresentes en los armarios de las mujeres más elegantes del planeta, los meses de noviembre y diciembre se convierten en los aliados de estilo para esos pies que no se sienten cómodos con un par de botas. Y es que después de un verano en el que las sandalias y las alpargatas eran las protagonistas indiscutibles de nuestros calzadores, el entretiempo empezó con bailarinas, Y es que, después de un verano dominado por sandalias y alpargatas, el entretiempo arrancó con bailarinas, pero ahora el protagonismo se lo llevan ellos: los mocasines.

Este zapato clásico, nacido en los años 30 y reinventado por generaciones de diseñadores, ha pasado de ser una pieza de sastrería masculina a un símbolo de sofisticación femenina. Su éxito radica en su equilibrio entre comodidad y estilo: aportan estructura, elegancia y ese toque "preppy" tan característico del otoño. Y lo mejor, es que combinan con absolutamente todo: faldas midi, vaqueros rectos, pantalones anchos o trajes de lana. Y sí, esta temporada, los vemos en infinidad de versiones: desde los modelos más tradicionales en piel brillante hasta reinterpretaciones artesanales en serraje o diseños con suela track, pero todos comparten un mismo espíritu: la atemporalidad. Por eso, hemos reunido los modelos más elegantes y versátiles que puedes fichar ya, tanto en firmas artesanas como en tus tiendas favoritas.

Los mocasines más elegantes (y cómodos) del otoño

De suela gruesa o plana, de piel pulida o ante suave, estos son los mocasines que las mujeres con más estilo llevarán sin parar durante toda la temporada.

Tilla fringes deconstructed suede babouche, de Hereu (460 euros)

Tilla fringes deconstructed suede babouche. Hereu

Una joya artesanal "made in Spain". Este modelo de ante negro combina flecos, costura frontal y cordones, manteniendo la estructura tradicional del mocasín pero con alma de babouche. Perfecto para quienes valoran la artesanía contemporánea.

Mocasín classic, de Ese o ese (109 euros)

Mocasín classic. Ese o ese

El mocasín burdeos más elegante de la temporada. Fabricado en España, combina un acabado brillante con la clásica tira de antifaz. Un básico de fondo de armario para quienes apuestan por lo atemporal.

Hune spry, de Krack (62,95 euros)

Hune spry. Krack

Si lo que buscas es comodidad sin perder estilo, este modelo en cuero negro es tu mejor apuesta. Con un diseño clásico y suela flexible, es perfecto para largas jornadas en las que caminar es inevitable.

Mocasines de piel con detalle metálico, de Parfois (39,99 euros)

Mocasines de piel con detalle metálico. Parfois

Un diseño clásico con el toque justo de modernidad gracias al adorno dorado del empeine. Cómodos, elegantes y muy versátiles, son ideales para llevar con pantalones rectos o vestidos fluidos.

Mocasín piel efecto desgastado, de Zara (39,95 euros)

Mocasín piel efecto desgastado. Zara

El modelo más urbano de la lista. Su acabado envejecido y su punta redondeada evocan un aire vintage que combina con el espíritu relajado del otoño. Una opción ideal para quienes buscan un toque masculino sin renunciar a la sofisticación. Ver en Zara

Mocasines cara con borla ámbar, de Toms (119,90 euros)

Mocasines cara con borla ámbar. Toms

Inspirados en la artesanía y el confort, estos mocasines en tono marrón ámbar con borlas y textura trenzada son pura tendencia. Su plantilla CloudBound™ garantiza comodidad sin renunciar al estilo.

Mocasín copete subido, de Zara (29,95 euros)

Mocasín copete subido. Zara

Un diseño que encarna el old-school charm con una silueta actual. Su antifaz frontal y sus pespuntes visibles lo convierten en un modelo infalible para los looks preppy del otoño.

Mocasín olivia, de Bloom & you (69,90 euros)

Mocasín olivia. Bloom &You

El mocasín náutico más original del momento. Hecho en piel serraje color cuero y con doble cordón —uno de piel y otro textil burdeos—, combina a la perfección la estética marinera con la versatilidad urbana.

Los mocasines han demostrado que son mucho más que un zapato clásico. Este otoño se reinventan para adaptarse a cualquier estilo y ocasión, confirmando que la elegancia también puede ser cómoda. Desde las calles de París hasta los cafés de Madrid, se han ganado un lugar de honor en la lista de imprescindibles de las mujeres más estilosas.