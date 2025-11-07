El bolso que todas las expertas de moda llevan ahora (y que ya está en Zara)

Los bolsos cambian, las tendencias también, pero cada cierto tiempo surge un modelo capaz de poner de acuerdo a todas las expertas en moda. Este otoño ese título le pertenece a ese bolso alargado y estructurado que se ha convertido en la nueva obsesión del street style. Su silueta es una reinterpretación del clásico bowling bag que triunfó en los años 2000 un formato compacto, alargado y con doble asa que vuelve con una estética más pulida, funcional y elegante, en sintonía con el auge del lujo silencioso.

Firmas como Prada, Bottega Veneta, Miu Miu o The Row han contribuido a su regreso en pasarela, y las "insiders" ya lo han coronado como el accesorio más buscado del momento por las calles de Copenague, Nueva York o Paría. Su magia reside en la versatilidad: combina igual de bien con unos vaqueros rectos y zapatos estilo bailarinas que con un conjunto sastre o una falda midi de lana. Es el tipo de bolso que no necesita estridencias para destacar, porque su forma y proporciones ya lo dicen todo. Y como era de esperar, Zara no ha tardado en lanzar sus propias versiones, los hemos visto en piel, serraje o acabado craquelado, todos y cada uno de ellos condensan el espíritu de esta tendencia global con el sello práctico y chic que caracteriza al gigante de Inditex.

Los bolsos bowling que todas las insiders están fichando

Desde el modelo mini más coqueto hasta los diseños de piel más sofisticados, estos son los 6 bolsos que reinterpretan el formato bowling y prometen acompañarte todo el otoño. Palabra de editora de moda.

Bowling cremalleras, de Zara (29,95 euros)

Bowling cremalleras. Zara

Clásico, funcional y con aire vintage. Este bolso verde con doble asa y compartimentos separados es perfecto para el día a día. Aporta estructura sin renunciar al estilo y combina con todo, desde un abrigo camel hasta una chaqueta biker.

Bolso de hombro con detalles metálicos, de Zara (25,95 euros)

Bolso de hombro con detalles metálicos. Zara

El efecto craquelado en tono burdeos le da un aire sofisticado y algo nostálgico. Su forma rectangular y los herrajes dorados lo convierten en un accesorio clave para looks de noche o para dar un toque chic a un conjunto de oficina.

Bolso piel serraje mini bowling, de Zara (39,95 euros)

Bolso piel serraje mini bowling. Zara

Su textura en ante marrón y su tamaño compacto lo hacen irresistible. Con doble asa de mano y opción bandolera, es el bolso perfecto para quienes buscan un básico versátil con ese aire cálido tan propio del otoño.

Mini piel bowling limited edition, de Zara (149 euros)

Mini piel bowling limited edition. Zara

Un bolso de estética old money que combina lujo y discreción. Realizado en piel chocolate con detalles metálicos y cadena extraíble, tiene ese aire de pieza heredada que eleva cualquier estilismo.

Bolso piel bowling alargado, de Zara (179 euros)

Bolso piel bowling alargado. Zara

De líneas limpias y proporciones perfectas, este modelo en piel bicolor (arena y marrón) es el favorito de las minimalistas. Ideal para acompañar abrigos estilo trench o conjuntos de punto en tonos neutros.

Bolso piel serraje mini bowling, de Zara (39,95 euros)

Bolso piel serraje mini bowling. Zara

El más casual-chic del grupo. En tono arena y acabado suave, este bolso se convertirá en tu mejor aliado para los looks de diario. Combina increíble con vaqueros rectos, jerséis de lana y mocasines.

No es casualidad que todas las editoras de moda estén hablando de él. El bolso bowling ya sea en su versión mini, alargada o de piel se ha convertido en el accesorio clave del otoño. Su equilibrio entre nostalgia y modernidad lo hace irresistible, y ahora que Zara ha lanzado sus propias versiones, resistirse no será una opción.