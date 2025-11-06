La falda que triunfa entre las expertas en moda no es mini ni maxi: es la falda columna

El verano 2025 fue la temporada de las faldas maxi con aires bohemios, y este otoño los largos se acortan unos centímetros para dar paso a prendas midi de líneas muy minimalistas y llevándonos de vuelta a la estética noventera. Y es que, si hay una prenda que no entiende de estaciones esa podría ser sin duda alguna la falda, tan versátil como estilosa, siempre encuentra un hueco para colarse en los armarios de las que mejor visten. ¿Las pruebas? Los street style de las últimas semanas de la moda donde han vuelto a pisar las calles más fashionistas del planeta.

Este otoño-invierno, la falda columna se consolida como una de las siluetas más buscadas por las expertas en moda. Recta, de talle medio o alto, y con una caída fluida o estructurada, tiene ese aire depurado que eleva cualquier combinación. Se lleva con camisas masculinas, blazers oversize y botas altas, pero también con jerséis de punto y mocasines, convirtiéndose en la nueva alternativa sofisticada al clásico pantalón de vestir. Una pieza con actitud, atemporal y muy favorecedora que promete acompañarte mucho más allá de noviembre.

8 faldas columna que querrás llevar todo el otoño

Después de una intensa búsqueda por las tiendas favoritas de nuestras editoras, estas son las faldas más elegantes (y versátiles) que merecen un hueco en tu armario este mes. Prepárate para enamorarte de la silueta más estilizada del momento.

Falda midi tubo jaspeada, de Zara (25,95 euros)

Minimalista, cómoda y atemporal. Esta falda de tiro alto con abertura trasera es ideal para combinar con una blazer estructurada o una camisa fluida. El tono gris vigoré la convierte en un básico de fondo de armario.

Falda midi tubo con abertura, de Zara (29,95 euros)

El equilibrio perfecto entre sobriedad y sensualidad. Su corte recto y su abertura frontal aportan movimiento y un punto moderno que la hace irresistible con tacones o botas altas.

Falda midi fluida de tejido satinado, de Massimo Dutti (69,95 euros)

El satén sigue reinando y esta falda en tono chocolate es la prueba. Su corte al bies favorece la silueta y su acabado fluido la hace perfecta para elevar cualquier look, de día o de noche.

Falda lápiz efecto piel, de Mango (39,99 euros)

Para las que buscan una prenda con carácter. Su textura efecto piel aporta un aire sofisticado y algo rebelde que funciona igual de bien con una camisa blanca o un jersey de punto grueso.

Falda lápiz traje, de Mango (29,99 euros)

Clásica, pero actual, esta falda marrón de diseño lápiz y tejido de traje es perfecta para construir un office look pulido sin esfuerzo. Combínala con una blazer y unos salones neutros.

Falda midi lápiz gris, de Parfois (39,99 euros)

Una opción moderna y versátil con cintura alta y trabillas, ideal para ceñir con un cinturón fino. Su color gris es un comodín que combina con absolutamente todo.

Falda de tubo con cinturón, de H&M (29,99 euros)

De talle alto y con cinturón fino incluido, es la opción más elegante para estilizar la figura. Su tono crema aporta luminosidad y un aire sofisticado que encaja con cualquier temporada.

Falda de mezcla de lyocell con estampado serpiente, de H&M (22,99 euros)

El toque fashionista que tu armario pedía. Este modelo en print de serpiente añade textura y personalidad sin perder el aire pulido propio de la falda columna. Ideal con prendas neutras.

Si en verano fueron las faldas boho las que marcaron el ritmo, este otoño la silueta columna se impone como el nuevo uniforme de las insiders. Refinada, estructurada y tremendamente combinable, es la prenda que demuestra que menos siempre es más, especialmente cuando se lleva con actitud.