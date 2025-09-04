Victoria Federica adelanta la tendencia de otoño 2025 con los mocasines burdeos que llevarán todas

Victoria Federica vuelve a marcar tendencia y lo hace desde un escenario idílico: la exclusiva Abadía Retuerta LeDomaine, en plena Ribera del Duero. La sobrina del Rey Felipe, que se ha convertido en un auténtico referente de estilo entre la generación Z, ha compartido varios momentos de su escapada a este enclave de lujo, y uno de los detalles que más ha llamado la atención son sus mocasines burdeos, que prometen convertirse en uno de los must-have de la temporada.

En sus últimas publicaciones, Victoria Federica aparece disfrutando de una cata de vinos y un paseo entre viñedos, con un look relajado pero muy cuidado. La pieza clave de su estilismo son estos zapatos de inspiración clásica que logran combinar elegancia y comodidad, demostrando que los mocasines seguirán reinando este otoño, pero con un giro de color que los hace aún más especiales.

Los mocasines burdeos: la inversión segura para tu armario de otoño

Si los mocasines negros y marrones llevan años siendo un básico, este 2025 la moda apuesta por el burdeos como alternativa sofisticada y versátil. Este tono profundo y cálido combina con prácticamente cualquier paleta otoñal, desde los clásicos beiges, grises y marrones, hasta tonos más atrevidos como el verde botella o el azul marino.

Los mocasines burdeos. Instagram @vicmabor

Victoria Federica los lleva en una versión minimalista y pulida, sin adornos excesivos, perfectos para elevar cualquier look casual sin renunciar a la comodidad. Es un calzado que puedes combinar con pantalones wide leg, vaqueros rectos, trajes sastre o incluso con faldas midi para darle un toque parisino.

El estilo effortless de Victoria Federica

Más allá de los mocasines, la influencer ha demostrado una vez más su capacidad para mezclar tendencias con un aire desenfadado y natural. En esta ocasión, los combina con pantalones amplios en un tejido fluido y un top sencillo, creando un look equilibrado, perfecto para una jornada entre viñedos y bodegas.

El plan de Victoria Federica. Instagram @vicmabor

Además, sus seguidores saben que Victoria es una de las que marcan la pauta cuando se trata de incorporar piezas clave de temporada a estilismos cotidianos. Si en verano nos inspiró con vestidos lenceros, sandalias planas y bolsos capazo, ahora adelanta la que será una de las tendencias más fuertes de otoño: los zapatos clásicos de color intenso.

Cómo llevarlos este otoño 2025

Los mocasines burdeos de Victoria Federica tienen todas las papeletas para convertirse en un básico viral. La clave está en apostar por piezas versátiles que aporten un toque de sofisticación sin perder comodidad. Puedes combinarlos con:

Vaqueros rectos y camisas blancas para un look effortless chic.

Trajes de lana o tweed para ir a la oficina.

Faldas plisadas y blazers oversize para un aire más trendy.

En definitiva, son una inversión segura para actualizar el fondo de armario y dar un respiro al clásico zapato negro.