Si Victoria Federica no se quita los zuecos más cómodos de Mango, ni el poncho, nosotras los vamos a meter en nuestra maleta de vacaciones

Fin de semana de lo más especial para la Casa Real española con la graduación de Irene Urdangarín, eso sí nos hemos quedado con las ganas de ver a la Princesa Leonor y a la Infanta Sofía con el resto de sus primos. La que no ha faltado es Victoria Federica que como buena influencer nos ha dejado dos estilismos de lo más parecidos marcando tendencia y dejándonos claro que dos prendas no van a faltar en su maleta de vacaciones este verano 2023: los ponchos y los zuecos de Mango. Porque si hace unas semanas ya le vimos este calzado de lo más cómodo combinado hasta con un vestido lencero de noche en un viaje de influencers a Marbella, ahora la hemos visto lucirlos hasta dos veces en Ginebra. Porque el fin de semana no solo ha ido del vestido verde de Carmen Lomana con el que nos ha robado el corazón, o de los looks de Isabel Díaz Ayuso, Irene Urdangarín con look de Zara para graduarse y Victoria Federica, también han marcado tendencias.

Si el 2022 fue el año de nuestra reconciliación con los zuecos, el 2023 es el de la confirmación de su estatus como tendencia. Pero de ahí a llevártelos de fiesta como ha hecho Victoria Federica, no lo vemos. Aunque ella sea tan alta que no le hacen falta tacones, siempre podía combinar este vestido de estilo lencero con unos zapatos planos más elegantes o de noche. Gracias a la labor de las berlinesas y a todas las virtudes que poseen, comodidad, versatilidad y muchas otras, se han ganado el corazón de las chicas mejor vestidas y estos zuecos de Mango de Victoria Federica así lo demuestran.

Victoria Federica con zuecos de Mango. GTRES

Victoria Federica y su look para la gradución de Irene. GTRES

Pero no solo los zuecos cómodos de Mango, Victoria Federica nos ha dejado claro que el jersey se lleva de estilo poncho y este va a ser su uniforme para empezar el verano este mismo miércoles.