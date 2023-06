Marta Sánchez apoya a Alejandro Sanz y se sincera: “Yo también quise desaparecer”

A raíz de la dura confesión de Alejandro Sanz hace ya un par de semanas, donde aseguraba que se encontraba triste y cansado y que a veces, literalmente, no quería ni estar, son muchos los compañeros de profesión que han querido salir en apoyo del cantante madrileño y contar también sus problemas de salud mental. La última en hacerlo ha sido Marta Sánchez.

"Yo también he tenido mis baches en la vida y en la carrera. En el día a día no todo es oro lo que reluce", revelaba ayer a la prensa. Además, aplaudía el hecho de que Alejandro hubiese compartido su situación de manera pública: “Hay que ser muy valiente, y él lo ha sido para sincerarse y desahogarse, sobre todo para contárselo a sus fans”.

Alejandro Sanz GTRES

Inmerso en la gira ‘Sanz en vivo’ y tras conocerse su ruptura con Rachel Valdés, tras más de tres años de relación, el autor de ‘Pisando fuerte’ parece estar encontrando su refugio sobre los escenarios y junto a sus seres queridos. En el caso de Marta, su ‘salvación’ fue principalmente el trabajo: “Yo también he tenido unos baches tremendos, y ganas de desaparecer varias. En mi caso era peor quedarme en casa. El trabajo me ha salvado muchas veces: de la muerte de mi hermana, de la muerte de mi padre, de alguna ruptura importante... y yo me he refugiado siempre en la música. Además, mi madre me dijo un día: ‘Cuando te sientas mal y triste, aférrate a tu música".

Marta Sánchez ideal con traje y zapatillas deportivas. @martismasanchez

De hecho, para la cantante, “el amor que Alejandro siente por la música será siempre el flotador de su vida". Aunque indica que no ha hablado con él personalmente, sobre su ruptura sentimental se muestra positiva: "Tiene el 'corazón partío', pero seguramente tendrá suficientes tiritas y muy pronto". Y es que, según ella, "el desamor saca también lo mejor de uno, y él ha escrito maravillas en el desamor aunque sea duro y muy doloroso".

Marta, por su parte, asegura encontrarse en un “momento pletórico” junto a su novio Federico de León. Un gran apoyo que, destaca, “le da un amor increíble” y le ha ayudado a madurar y a echar de su vida lo que le hacía daño. “Fede es el amor de mi vida”, reconocía. A ello se une, también, el amor de su hija Paula: “Estoy muy orgullosa de ella. Es una niña con un fondo muy limpio, que es lo que me importa”.