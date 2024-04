Las mujeres de 50 y 60 años saben que los vestidos ajustados y fruncidos son los que más llevaremos este verano

Los vestidos fruncidos son una de las prendas en tendencia y las mujeres de 50 y 60 años lo saben. Siempre que llega la primavera y el buen tiempo nos hacemos con los vestidos más fresquitos y favorecedores, porque nos solucionan nuestra vestimenta todos los días. Asimismo, son la pieza infalible que combina con todo tipo de ropa, accesorio y calzado. Desde con botas cowboy y blazer estructurada hasta con bailarinas y complementos llamativos. Sin ninguna duda, estamos hablando de un ítem de moda imprescindible en todos los armarios de todas las mujeres. No obstante, tanto la Semana de la Moda como la 080 Barcelona Fashion nos han confirmado que los vestidos fruncidos van a ser nuestro mejor aliado durante los próximos meses. Las razones son obvias, puesto que son cómodos, elegantes y se pueden combinar de diversas maneras. Aunque los vestidos fruncidos sean una prenda que ya hemos utilizado en años anteriores, las mujeres de 50 y 60 años nos han convencido para hacernos con los más modernos y sencillos para lucir tanto en primavera como en verano. Los llevan tanto de día con un estilo casual como de noche con una estética más festiva. De tal manera han causado una revolución, que nuestras marcas españolas de confianza han lanzado varios modelos que prometen ser los más agotados en todas las tiendas.

En Zara nos haremos desde con el vestido mini en rojo con frunces en la parte media-baja hasta con el corte largo en fucsia más cómodo para todas nuestras citas. No cabe duda de que son dos opciones fashionistas, ya que los dos colores se están llevando bastante durante esta temporada de primavera-verano. Asimismo, si consideras que sigues un estilo más sofisticado y old money, deberás irte a Mango para comprarte el vestido fruncido asimétrico de ensueño. También Stradivarius no se queda atrás con dos propuestas estilísticas que se pueden extrapolar a diversas estéticas: desde el básico vestido de cuello subido en colores neutros hasta el mítico de escote bardot. Los vestidos fruncidos son una opción que todas debemos tener en la recámara, ya que es el típico esencial que nos salva de un apuro. Además, en estos momentos tenemos a nuestra disposición varias opciones que se adaptan a nuestro estilo y personalidad. Todas las editoras de moda recomiendan que tengas principalmente distintos vestidos fruncidos en colores básicos, como el negro, blanco o beige. No obstante, si eres una chica atrevida, pronto te harás con la colorimetría más llamativa, como en rojo o fucsia.

Vestido mini en rojo, de Zara (30 euros)

Vestido mini en rojo. Zara

Vestido fluido en fucsia, de Zara (20 euros)

Vestido fluido en fucsia. Zara

Vestido corte asimétrico, de Mango (70 euros)

Vestido corte asimétrico. Mango

Vestido cuello subido, de Stradivarius (20 euros)

Vestido cuello subido. Stradivarius

Vestido escote bardot, de Stradivarius (20 euros)

Vestido escote bardot. Stradivarius

