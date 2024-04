La bomber de flores más elegante ha llegado a Zara y así la llevan las influencers de 50 años

La bomber ha vuelto con toda la fuerza, no las dejamos de ver en las tiendas, en la calle y en Instagram, y eso solo puede significar una cosas. Que no vamos a dejar de llevarlas hasta primavera. Da igual la edad, el estilo o la ciudad que vivas, la bomber es la prenda exterior estrella de esta primavera. Y Carmen Gimeno nos lo acaba de demostrar con su último look de la semana. Por algo es una de nuestras influencers más 50 favorita, porque siempre nos crea necesidades de moda y sobre todo de Zara. Porque si necesitamos el vestido estampado de Sara Carbonero o el jean de Zara de Amelia Bono, también necesitamos esta bomber para llevar con falda midi satinada como ella o también con los vaqueros pitillo tan tendencia. Pero Carmen Gimeno le ha dado su toque más personal con falda globo tan tendencia y zapatillas Adidas Samba. Porque ella es la reina de las zapatillas y nos lo ha vuelto a demostrar desde Bilbao. Las mujeres de más de 50 años son pura inspiración, y no nos vamos a cansar de decirlo. De Pilar de Arce, Carmen Lomana, Naty Abascal o Carmen Gimeno que nos ocupa en este artículo. Porque después de unas semanas de desconexión de redes sociales, la influencer +50 de Bilbao, ha vuelto para dejarnos este look de lo más tendencia con falda midi globo de Zara y Adidas Samba.

Nos estamos refiriendo especialmente a las siluetas en globo que, aunque parezca que es una nueva moda que ha resurgido en estos tiempos, existe desde hace décadas. Sin ir más lejos, Cristóbal Balenciaga utilizaba esta técnica para los vestidos más extravagantes y que cualquier experto en moda recuerda. Asimismo, últimamente hemos comprobado que esta tendencia de la década de los 60 ha vuelto a resurgir de la mano de los directores creativos más novedosos. Uno de ellos ha sido Simon Porte Jacquemus en su desfile en el Palacio de Versalles en honor a María Antonieta. En este analizamos las distintas prendas globo, destacando el short satinado o el top escote bardot que protagonizó Kendall Jenner sobre la pasarela. Desde este momento, no hemos parado de ver looks de street style con distintas prendas de este estilo, como las faldas globo, que ahora todas podemos conseguir en las marcas más confiadas a un precio súper económico. Y esta de Zara es la que Carmen Gimeno ha combinado con la bomber de Zara más elegante con flores y Adidas Samba también lo es.

Cazadora tejido estructura, de Zara (39,95 euros)

Cazadora bomber. Zara

Una cazadora de cuello redondo y manga larga de nueva colección de Zara con detalle de tejido en estructura en forma de flor y cierre frontal con cremallera metálica.