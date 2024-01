Las mujeres de 50 ya han sacado del armario sus prendas de estampado animal que vuelven con más fuerza este 2024

Si hay un estampado que sea tan amado como odiado al mismo tiempo, ese es el animal print y esta temporada lo verás por todas partes. Quién avisa no es traidora, y Carmen Gimeno lo tiene más que claro. Hablamos del estampado animal, el de leopardo. Sí, ese que han lucido desde divas de cine como Barbra Streisand y Elizabeth Taylor, pasando por las modelos más famosas de la historia Kate Moss y Bella Hadid, ¡y hasta la propia Anna Wintour! Aunque nuestra favorita siempre será Claudia Schiffer. La presencia del animal print entre los deseos de las insiders que más saben de moda no es nada nuevo, llega hasta tal punto que hay quien considera este estampado como un básico en ciertos armarios. Y este invierno 2024 no vamos a poder vivir sin él, ya sea en complementos como lazos del pelo, zapatillas o zapatos o abrigos como este que Carmen Gimeno ya ha rescatado de su armario.

Lo que muchos no saben es que este print no nació con el ‘boom’ de las supermodelos, llegó mucho antes, asentándose como uno de los pilares de la industria. El propio y célebre diseñador francés Christian Dior fue el pionero en introducirlo en sus colecciones en los años cincuenta, concretamente el famoso leopardo. Un estampado que encanta a las mujeres de 50 años como Carmen Gimeno que lo luce con este abrigo de la forma más casual con sudadera y zapatillas.

Y aunque seas de las nuestras, que odia este estampado, me da que este 2024 vamos a acabar cayendo en esta tendencia, aunque sea en los complementos.