Las mujeres 50+ que más entienden de moda (como Pilar de Arce) demuestran que el total grey se lleva con maxi bolso morado

Cada temporada surgen nuevas tendencias que prometen hacerse virales y abrirse un hueco en nuestro armario y es que, si echamos un vistazo a nuestras tiendas favoritas, nos damos cuenta de que este otoño e invierno las prendas oscuras y, sobre todo, en tejido de cuero, están arrasando. Encontraremos desde chaquetas de cuero hasta pantalones de efecto piel, pasando por las icónicas maxi botas de cuero negras que no hemos dejado de ver este fin de semana. Las ha llevado Isabel Díaz Ayuso, unas botas altas que ha combinado junto a unos pantalones pitillo y una chaqueta de cuero con tachuelas, creando un look perfecto y acorde a la gala de LOS40 Music Awards, al igual que también ha llevado la Reina Letizia sus maxi botas negras de cuero combinada con un vestido de lana gris de una firma española para el Festival 'Ópera Prima' de Tudela, donde se homenajeaba a Carlos Saura. En el día de hoy, Pilar de Arce, una de las influencers 50+ más icónicas de nuestro país, posteaba en su cuenta de instagram un reel en el que aparece mostrándonos un look de lo más en tendencia, clásico y muy elegante, apto tanto para ir a la oficina como para ocasiones especiales dependiendo de los accesorios que usemos. Ella ha creado un 'total grey' compuesto por un jersey y una falda midi en tono grisáceo y, como toque de color, unas maxi botas de cuero en morado junto con un bolso de ante en el mismo tono.

Pilar de Arce nos vuelve a sorprender una vez más con uno de sus looks muy en tendencia, siempre con ese toque personal que añade en todos sus looks. Esta vez ha sido el bolso, una pieza muy icónica ya que los flecos lo hacen mucho más elegante. Se trata de un modelo de antelina que ha combinado con una falda midi -una de las prendas más icónicas de la influencer- y un jersey en el mismo tono gris. Si bien ayer nos conquistaba Pilar de Arce con falda midi de cuadros gris y celeste que sigue la tendencia 'punkcore', una de las más atrevidas, rockeras y diferentes que se ha hecho un hueco ya en nuestro armario gracias a prendas como la mini falda, las botas de cuero o las chaquetas largas, en el día de hoy, Pilar de Arce nos volvía a enamorar con este look gris perfecto para llevar este otoño e invierno junto a un abrigo de paño de corte masculino.

Bolso modelo Dreams, de Be one (190,00 €)

Bolso modelo dreams Be one

Se trata de un look todoterreno, elegante y muy sencillo perfecto para looks de oficina.