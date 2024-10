Las mujeres +50 van a querer sumarse a la tendencia de las transparencias como ha hecho Nuria Roca en un evento junto a Juan del Val

Nuria Roca y Juan del Val son una de esas parejas perfectas, y no solo a nivel profesional, si no también a nivel de estilismos. De esos que acaparan todas las miradas al entrar a cualquier evento, y anoche en Madrid no fue para menos. La noche de anoche fue de eventos en Madrid, porque si siempre lo son, ayer se juntaron todos a la vez. Desde los Forbes Best Content Creator con Victoria Federica o Lola Lolita, a Sara Carbonero en su noche más emotiva o una vuelta a los 90 con nuestras supermodelos españolas.

Y es que las modelos Judit Mascó, Nieves Álvarez, Laura Ponte e Inés Sastre, recibieron su merecido galardón por su trayectoria en los Premios de Moda de TELVA. Si ayer hablábamos de sus looks en 'El Hormiguero' donde contaron cómo empezaron en el mundo de la moda y de cómo aún siguen trabajando a unos niveles que ni ellas mismas podían imaginar cuando iniciaron su carrera, anoche fue el momento de recibir sus galadornes y con lookazos de esos que nos trasportan a todo el glamur de los 90. Y es ahí donde también vimos a Nuria Roca apuntarse a la tendencia de la transparencias que pisan fuerte este 2024, también para las mujeres +50. Bien sea creadas a través de tejidos semitransparentes como tules o de tejidos de red, más que presentes el pasado verano, las prendas transparentes han estado presentes en las colecciones de 77,3% de las firmas de moda, tal y como apunta Tagwalk, convirtiéndose así en la fórmula más repetida

Nuria Roca y Juan del Val. Gtres

Un top con transparencias y plumeti que Nuria Roca ha combinado con un chaleco negro encima, cinturón para marcar cintura y una falda negra, es un estilismo de lo más elegante y tendencia.

Porque ha vuelto a demostrar que no hay edad para lucir transparencias, y ella está abonada a esta tendencia. Ya sea en faldas, body, camisa o vestidos. Las transparencias son elegantes para las noches de invierno y Nuria nos lo deja claro siempre cuando llega la temporada más fría del año. Por algo es una de las mujeres mejor vestidas de España año tras año, y nuestra musa en elegancia.