Victoria Federica deja claro que los vaqueros de tiro bajo seguirán siendo tendencia en primavera (y así los llevaremos)

No cabe duda de que los looks de Victoria Federicaen 'El Desafío' además de ser de lo más cómodos y casuales están siendo un derroche de inspiración. Desde que la hija de la Infanta Elena se metió de lleno en este proyecto televisivo no dejamos de aprender cosas sobre ella y de disfrutar con sus estilismos todo hay que decirlo. El último programa no ha sido para menos, si primero vimos a Victoria con un top asimétrico de manga larga y después con sus zapatillas favoritas, las Adidas Gazelle, anoche fue el turno de los pantalones vaqueros de tiro bajo. Una controvertida tendencia que tiene al mundo de la moda dividido en dos o eres de las que los aman o de las que nos lo puede ni ver, y parece que Victoria Federica se encuentra en el primer grupo como nos ha demostrado en 'El Desafío'.

El regreso del tiro bajo en los vaqueros es un hecho y, aunque sigue generando opiniones enfrentadas, las pasarelas y el street style han dejado claro que esta silueta no tiene intención de desaparecer. Firmas como Diesel, Blumarine o Miu Miu han vuelto a apostar por ellos en sus colecciones de 2024, reinterpretándolos con un aire más relajado y desenfadado, alejándose de los cortes ultra ceñidos de los años 2000. Además, celebrities como Hailey Bieber, Bella Hadid o Emily Ratajkowski han demostrado que esta tendencia puede resultar de lo más estilosa si se combina con las piezas adecuadas.

Victoria Federica apostó por unos vaqueros de tiro bajo en un tono descolorido con un aire relajado y desenfadado, una clara referencia a la estética y2k que sigue dominando el street style. Lo combinó con un top asimétrico negro de un solo hombro, una elección que equilibra el outfit al aportar un toque sofisticado y vanguardista. Para completar el look, sumó una gargantilla de perlas y un brazalete fino, demostrando cómo los accesorios pueden elevar prácticamente cualquier conjunto por muy casual que sea.

Este estilismo con el que Victoria ha ganado por primera vez un programa de 'El Desafío' gracias a superar una de las pruebas más agónicas de la edición, la llamada 'Fuga extrema' en la que nuestra royal más fashion tenía que colocar tapones en una urna que poco a poco se iba llenando de agua, es un ejemplo perfecto de cómo llevar los vaqueros de tiro bajo en 2025 contrastando la informalidad del denim con piezas más refinadas. La clave está en encontrar un equilibrio entre lo relajado y lo chic, como ha hecho Victoria Federica en este look que, sin duda, marcará tendencia en primavera.