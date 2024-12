De Nicole Wallace a Dulceida, los looks de la polémica en el estreno de 'Culpa Tuya' en Madrid

La redes echan humo desde ayer por la noche, y no es para menos. La premier de 'Culpa Tuya' se ha hecho viral, y no por la película o los looks de los invitados, si no por el mal rollo (muy explicito) entre los actores protagonistas de la saga, Nicole Wallace y el Gabriel Guevara. Las teorías son muchas, certezas ninguna, pero está claro que Nicole no quiere ni mirar a su compañero en la gran pantalla. Hace un año, 'Culpa mía' llevó a la pantalla el comienzo del amor prohibido entre Noah y Nick y en unos días se convirtió en la película de habla no inglesa más vista en Prime.

A partir del día 27, 'Culpa tuya' mostrará el camino de esta relación al límite, entre la expectación de millones de fanes. La actriz Nicole Wallace y el actor Gabriel Guevara, Noah y Nick, pusieron piel, carne y hueso a unos personajes que venían de conquistar la literatura juvenil tiempo atrás gracias a la trilogía 'Culpables', de Mercedes Ron. Logró en la plataforma de lectura en línea Wattpad más de 70 millones de visualizaciones.Y nosotras nos hemos fijado en los looks de este estreno marcado por los desplantes y el mal ambiente, de Dulceida a Marta Hazas. ¿Afectará esto al éxito de la película? Estaremos pendientes.

Nicole Wallace con vestido rojo de la venganza

Nicole Wallace. Gtres

Dulceida con mini shorts y blazer

Dulceida. Gtres

Marta Hazas con look de Teresa Helbig en rojo

Marta Hazas. Gtres

[[H4:Mirela Balić con maxi abrigo de pelo en violeta]]

Mirela Balic Gtres

