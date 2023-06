Nos acabamos de olvidar de todos nuestros jeans por estos vaqueros anchos de perlas (y mega rebajados) que Amelia Bono ya ha estrenado

Jeans hay muchos, pero no todos tan elegantes como los que acaba de estrenar Amelia Bono y lo mejor es que ya están rebajados. Porque no hay día que la hija de José Bono no nos cree una nueva necesidad de moda como buena 'insider' e influencer, y esta vez ha sido con estos jeans anchos de perlas de la firma francesa Maje que nos han robado el corazón. Que las mujeres de 40 y 50 años se han convertido en pura inspiración para todas, ya es un hecho más que confirmado. Desde Carmen Gimeno a Carmen Gimeno, Naty Abascal o falda midi tie dye de Zara, todas ellas nos inspiran a diario con sus looks, tengamos la edad que tengamos. Y también Amelia Bono para dejarnos un outfit de esos que tanto nos gusta con prendas de Zara, y ahora también con estos vaqueros de perls que todas sus seguidoras ya le están preguntando de dónde son. Y nosotras hemos descubierto que son de Maje y además ya están de rebajas de verano 2023.

El tejido vaquero es la gran tendencia del 2023, al menos si le preguntas a los expertos en moda, pues ellos ya los lucieron en Fashion Week. Da igual que sean en vestidos, botas, faldas o unos pantalones como los de Amelia Bono. Han llegado para quedarse y se van a colar en tu armario tengas 20 o 40 años. Los jeans anchos o con motivos joya son especialmente populares. Los hemos visto sobre todo en el street style de los desfiles y ahora Amelia Bono los ha sacado a las calles de Madrid. Ya sea como pantalón de pierna ancha, cargo, pitillo o con textura, el pantalón vaquero siempre sienta genial.

Vaqueros anchos adornados con perlas, de Maje (rebajados a 178,5 euros)

Jeans perlas. Maje

Unos jeans anchos con perlas y que además estilizan a las chicas bajitas que se van a convertir en nuestra primera compra de rebajas de verano 2023 como ha hecho Amelia Bono.