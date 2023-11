Nos apuntamos el look de gabardina fluida y jeans rectos de Isabel Díaz Ayuso para ir cómodas y en tendencia a la oficina

El look que ha llevado Isabel Díaz Ayuso este domingo es todo lo que necesitamos de inspiración en el nuestro para ir mañana a la oficina. Porque después de fijarnos en cada una de sus prendas, tanto en el Día de la Almudena con un jersey verde como con un toque roquero en LOS40 Music Awards, tenemos claro que es una referente de la moda cuando no sabemos cómo vestirnos. Y es que se ha presentado en la manifestación contra la amnistía en Madrid con un outfit relajado y casual: una gabardina fluida combinada con unos jeans rectos, dos piezas que, indiscutiblemente, se las puedes coger prestadas a tu madre si es que no lo has hecho ya. Es un match más que recurrente en el armario de cualquier mujer porque es ponible con todas tus camisas blancas o camisetas básicas que siempre funcionan. Y no solamente nos referimos a que es el estilismo perfecto para ir al trabajo, sino que también para ir a un evento formal o una comida familiar.

Isabel Díaz Ayuso ha sabido elegir las prendas correctas para pasar el día en Madrid. Pues, ahora que las temperaturas han bajado (un poco) es la excusa perfecta para dejar el abrigo de plumas y coger tu gabardina favorita, ya que el tiempo no nos ha dado tregua a que la utilicemos antes. Asimismo, Ayuso ha acertado con los vaqueros rectos y se ha marcado el lookazo que todos necesitamos ver para convencernos de que este tipo de pantalón es el ideal para lucir tipazo. Y si Isabel Díaz Ayuso lo dice, habrá que hacerle caso. La Presidenta de la Comunidad de Madrid ha cumplido la regla de los tres colores, pues ha unido el camel y el denim con el tono negro de su jersey de cuello redondo (y muy buena elección).

Isabel Díaz Ayuso en una manifestación contra la amnistía. Gtres

Gracias a Isabel Díaz Ayuso, ya no tenemos que perder más tiempo del día de hoy para pensar en nuestro outfit de oficina. Porque un estilo casual y desenfadado siempre hace que destaquemos y nos sintamos bien con nosotras mismas.