Isabel Díaz Ayuso se viste de verde para celebrar el Día de la Almudena con falda de piel y plumífero ante el frio

Feliz Día de la Almudena, madrileños. A todos, a los de nacimiento y a los de adopción, que somos muchos. Y en un día de celebración como este nosotras estábamos esperando con muchas ganas el look de Isabel Díaz Ayuso, aunque la presidenta de la Comunidad de Madrid ha optado por un estilismo de lo más sobrio, y se ha mostrado muy triste por la situación política que estamos viviendo en España. "Nos han colado una dictadura por la puerta de atrás y estamos al comienzo de ella", ha dicho Ayuso en 'Espejo Público' antes de irse a celebrar el Día de la Almudena. Isabel Díaz Ayuso ha asistido a la misa solemne que, presidida por el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, se ha celebrado con motivo de la festividad de Nuestra Señora Santa María La Real de la Almudena, patrona de la capital. Para una mañana fría pero soleada en Madrid, Ayuso ha optado por uno de sus uniformes favoritos, jersey de cuello alto y falda de piel, pero esta vez no en rojo ni burdeos, si no en verde.

Además, Isabel Díaz Ayuso no ha querido pasar frío, ya que la misa era en la calle, y ha lucido un plumífero encima como hizo el otro día la Infanta Elena y se ha recogido su melena rizada en una coleta para no despeinarse mucho con el viento de Madrid. Eso sí, los madrileños están gozando de una mañana de lo más soleada, aunque las previsiones daban un cielo nublado todo el día. Un estilismo de Ayuso que lo vemos perfecto para ir a la oficina o para cualquier cena o comida de Navidad en las próximas semanas.

Madrid rinde homenaje a su patrona, la Virgen de la Almudena Alberto Ortega EUROPAPRESS

Un estilismo con el que Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a dar una lección de estilo en la Plaza de la Almudena, en este día tan importante para los madrileños.