Nos vamos corriendo a Mango a por el pantalón de rayas más original que ya ha estrenado Laura Escanes

Cada vez que entramos en Instagram nos morimos de envidia con los destinos vacacionales de nuestras influencers preferidas. Que siAnna Padilla en Formentera con el pantalón de lino que es un must este verano, que si Victoria Federica en Ibiza con sus pantalones anchos y rotos preferidos.... Pero si hay una influencer que se mantiene fiel a su destino vacacional, esa es Laura Escanes que, como no podía ser de otra forma, ya nos ha deleitado con la icónica foto que lleva sacándose desde 2018 en una calle de Menorca. En esta ocasión, la pareja deÁlvaro de Luna ha ido a disfrutar unos días de la isla junto su hija Roma y su amiga Gemma Pinto. Para un sábado noche y una cena con vistas al mar, la influencer ha escogido un look de lo más estival y confortable. Laura Escanes ha optado por el pantalón lino rayas multicolor de Mango, diseñado como un modelo fluido, recto, con tiro alto, bajo deshilachado y cierre lateral con cremallera.

La influencer ha completado su look con un top blanco sin mangas, un bolsito de hombro naranja y las sandalias denim de la colección de María Fernández-Rubíes para Genuins que Violeta Mangriñan ya no se puede quitar. Este pantalón es una prenda muy versátil, que no puede faltar en nuestra maleta estas vacaciones y que podemos combinar con la camisa lino de rayas multicolor a juego, para crear el total look más llamativo de la temporada. También podemos llevarla abierta con un top sencillo, o con la parte de arriba de nuestro bikini preferido (que combine, claro).

Pantalón lino rayas multicolor, de Mango (59,99€)

Camisa lino rayas multicolor, de Mango (49,99€)

Sandalias Índigo, de Genuins (69,90€)

Sea como sea, este verano no puedes quedarte sin un pantalón de lino de rayas tan ideal como este de Mango con el que Laura Escanes nos ha enamorado durante sus vacaciones en Menorca.