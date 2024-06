Nos vamos directas a las rebajas de Zara a por la falda midi con la que Violeta Mangriñán ha anunciado su cita más especial

Las rebajas de Zara ya han empezado, y Violeta Mangriñán ha hecho que nos enamoremos de la falda midi más bonita, a la vez que anuncia una cita muy importante este sábado. "¿Tenéis plan el sábado? Nos vemos en Maison Matcha", ha escrito la valenciana en su post. Violeta Mangriñán está de estreno y celebración. La influencer anunció hace unos meses que se había enfundado en un proyecto de negocio relacionado con su bebida favorita, el té matcha, el cual tiene ya fecha de apertura. La creadora de contenido ha subido una publicación a su perfil de Instagram para comunicar a sus seguidores el día de inauguración de su local, llamado Maison Matcha. Porque si hay algo que caracteriza a Violeta, además de hacernos desear todos sus looks, es su famoso matcha que ha hecho que mucha gente se enganche. Y ahora también va a sacar su vena empresarial con este local que va a abrir en el corazón de Madrid. ¿Quién se apunta a probarlo?

Pero volviendo a lo que nos ocupa, anoche empezaron las rebajas de Zara de este verano 2024, y la falda que justo lucía ayer Violeta, ya está casi con un 50% de descuento. ¿Lo mejor? Que aún está disponible en varias tallas, no como nuestra cestas de favoritos que se agotó antes de que empezaran. Pero esta falda de Violeta Mangriñán no puede ser más bonita, elegante y combinable. Una falda midi estampada de cuadros verdes, como el matcha, que ella ha combinado con chaleco negro y bailarinas de red tan tendencia, pero que se puede combinar de mil formas posibles. A finales del verano pasado descubrimos las bailarinas de red de Alaïa y las chicas más rápidas encontraron el dupe perfecto en Zara. No obstante, se agotaron enseguida y muchas de nosotras nos quedamos con las ganas de añadirlas en nuestro zapatero. Pues bien, esta temporada podemos cumplir nuestros deseos, ya que Mango ha lanzado el mismo modelo tanto en color negro como en beige.

Violeta Mangriñán con la falda de rebajas de Zara. @violeta

Falda midi estampada, de Zara (rebajada a 45,99 euros)

Falda midi. Zara

Se trata de esta falda midi de tiro alto confeccionada en hilatura de viscosa 100% con cintura con pliegues y bajo asimétrico acabado en línea evasé, en beige y verde, para ese guiño de Violeta al matcha.