La falda de flecos con la que empieza la Navidad: Zara tiene la pieza más viral y Rocío Osorno ya se la ha comprado

La temporada de fiestas acaba de comenzar y ya hay una prenda que se está posicionando como la favorita del mes. Se trata de una falda de flecos con brillo, en tono verde oliva, de ZaraWoman Collection. Una pieza que reúne todas las tendencias que llevamos semanas viendo en pasarela y en redes: lentejuelas, textura, movimiento y un punto sofisticado que la hace perfecta para estrenar las primeras cenas de noviembre y diciembre. Y si quedaba alguna duda de su potencial, Rocío Osornoya la tiene en su armario.

La influencer sevillana ha compartido en Instagram un vídeo probándosela y la sensación ha sido inmediata. El tejido, los reflejos y la forma en la que se mueve al caminar hacen que esta falda se convierta en una de esas prendas que no necesitan mucho más para destacar. Si la llevas, el look gira alrededor de ella. Eso es precisamente lo que la hace tan especial.

Una prenda con presencia y mucho movimiento

La falda pertenece a la Zara Woman Collection, lo que significa que forma parte de su línea más cuidada y con detalles pensados para durar. Tiene corte tubo de tiro medio y está cubierta por una aplicación de flecos que, al moverse, deja entrever pequeñas lentejuelas integradas en el tejido. El resultado no es un brillo exagerado ni estridente, sino ese tipo de brillo elegante que se capta con el movimiento y con la luz.

La clave está en cómo se alarga visualmente la figura. Al caer de manera vertical y acompañar el paso, estiliza sin esfuerzo. Además, el tono verde oliva es mucho más fácil de combinar de lo que parece. Funciona con negro, crema, dorado, marrón chocolate e incluso con blanco. Y eso la convierte en una prenda que se puede reutilizar más allá de Navidad.

Falda. Zara

Su precio es 109 euros, un punto intermedio entre prenda especial y compra consciente. Es de esas piezas que no se sienten impulsivas, sino pensadas para crear un momento.

Rocío Osorno la lleva así (y nos da la pista definitiva)

En el vídeo que ha compartido, Rocío la combina primero a piel, con un sujetador lencero negro, para mostrar la caída y el movimiento. Y después, apuesta por una fórmula elegante y sofisticada: transparencia + cinturón. Una blusa negra semitransparente, cinturón ancho dorado y labios definidos. No hay más que decir. Funciona.

Este contraste entre lencería y sofisticación ha sido lo que ha terminado de confirmarlo: esta falda puede ir tanto a una cena formal como a una fiesta con amigas, dependiendo de los accesorios.

La falda que marca el inicio de la temporada de fiesta

Hay prendas que llegan para quedarse en la memoria colectiva cada Navidad. Y este año, todo apunta a que será esta. Tiene personalidad, estilo propio y una presencia visual que no necesita adornos. Es divertida, elegante y se mueve contigo.

La fiesta ha empezado. Y Zara lo sabe.