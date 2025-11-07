Sonsoles Ónega tiene el look perfecto para las comidas de Navidad de empresa: camisa blanca y falda de lentejuelas que siempre favorece

Cuando se acerca la temporada de comidas de empresa, cenas navideñas y brindis improvisados, llega también la eterna duda de qué ponernos para estar arregladas sin resultar excesivas. Buscamos un estilismo festivo pero no exagerado, elegante pero cómodo, capaz de funcionar de día y de noche. Y ahí es donde Sonsoles Ónega ha dado con la clave. La presentadora acudió a la gala de los Premios Grandes Talentos con un look que resume a la perfección lo que queremos para diciembre: sofisticación, brillo y equilibrio sin necesidad de complicarse.

La combinación ganadora: camisa blanca + falda midi brillante

Sonsoles apostó por la pareja más infalible del armario: una camisa blanca clásica, entallada y ligeramente abierta en el escote, y una falda lápiz midi de lentejuelas plateadas. La camisa aporta orden, estructura y elegancia, manteniendo la parte superior del look limpia y favorecedora. La falda, diseño de la firma Rotate, aporta el toque festivo que eleva el estilismo. Su corte a media pierna estiliza, afina la figura y aporta ese efecto tipazo que funciona siempre. El brillo es delicado, no invasivo, jugando con la luz de manera muy elegante y moderna.

Sonsoles Ónega. Gtres

Los accesorios que mantienen el equilibrio

Para completar el look, Sonsoles eligió unos salones cubiertos de strass en tono plateado, logrando una continuidad visual que estiliza aún más la figura. El acierto está en no añadir joyas excesivas ni complementos que compitan con el brillo de la falda. El equilibrio es lo que hace que este look funcione incluso en una comida de empresa a mediodía. No hay artificio, sino una armonía muy pensada que deja que las lentejuelas brillen sin saturar.

Sonsoles Ónega. Gtres

La clave de este estilismo es su versatilidad. Una falda de lentejuelas puede pasar de evento nocturno a plan diurno simplemente cambiando la prenda con la que se combina. Con camisa blanca, como Sonsoles, es perfecta para una comida de trabajo. Con jersey de punto fino en tono neutro, se vuelve más relajada y cálida. Con un top lencero y blazer, lista para un cóctel o cena más especial. Es una inversión que se transforma y multiplica opciones sin esfuerzo.

Elegancia real y estilo sin excesos

Sonsoles Ónega vuelve a demostrar que la elegancia no está en la complicación, sino en el equilibrio. Su propuesta tiene intención, luz y coherencia, y lo mejor es que es fácil de replicar y favorece a todas. Este diciembre, si tienes una comida de empresa y no sabes qué ponerte, su fórmula lo resuelve sin fallos: un básico impecable arriba y una pieza protagonista abajo. Funciona, estiliza y no pasa desapercibido.