Nos vamos directas a Zara a por esta blazer de lino estampada que las mujeres 50+ llevan con jeans blancos holgaditos y New Balance

Que las mujeres de 50 años se han convertido en una gran fuente de inspiración es un hecho y ejemplo de ello es Carmen Gimeno que cada lunes, miércoles y viernes nos inspira con sus looks más elegantes pero siempre casuals, y lo mejor, siempre con prendas low cost que todas podemos copiarle. Porque si el lino y los pantalones blancos son un must en el armario de las mujeres que más saben de moda, este look de Carmen Gimeno es todo lo que necesitamos en nuestro armario en los próximos meses, ya sea para ir a la oficina, de viaje o a una comida con amigas. Porque aunque hoy todas estemos pensando en los zapatos dorados de la Reina Letizia, en la coronación de Carlos III o en el conjunto sueltecito de Zara de Rocío Osorno, el look de Carmen Gimeno nada tiene que envidiarle a esto tres que os acabo de numerar. Y como ella es de Bilbao, y allí hace más fresco que en Madrid, también en la mejor opción para estos días que se ha normalizado un poco la temperatura y vuelve a parecer primavera en la ciudad.

Porque Carmen Gimeno es toda la inspiración que podíamos pedirle a este viernes pensando ya en el fin de semana y más si es como zapatillas cómodas como estas New Balance que la influencer más 50 no se quita. Porque las mujeres 50+ siempre apuestan por la comodidad de sus estilismos, esos que puedes llevar desde primera hora del día con zapatillas y luego cambiártelas directamente por una sandalias con tacón para irte de cena o evento. Y este estilismo de Carmen es todo eso.

Blazer estampado lino, de Zara (79,95 euros)

Blazer lino. Zara

Se trata de esta blazer entallada confeccionada con tejido en mezcla de lino y algodón con cuello solapa y manga larga con bolsillos con solapa en delantero que Carmen Gimeno ha combinado con jeans rectos y holgaditos y una camisa azul. Sin olvidarse de sus cómodas zapatillas New Balance.