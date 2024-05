Nos vamos directas a Zara a por las sandalias transparentes que vuelven este verano y Amelia Bono ya ha estrenado

Amelia Bono lo ha vuelto a hacer, crearnos una nueva necesidad de Zara. Si ayer eran unas sandalias planas elegantes, hoy son estas sandalias transparentes de tacón. O las amas o las odias, lo que está claro es que vuelven este verano y son perfectas para meter en tu maleta de vacaciones porque combinan con todos tus looks de verano. Hablamos de los zapatos transparentes, que a través de vinilo, PVC o cristal en ocasiones se convierten en el siguiente nivel de los sempiternos zapatos nude. Con ellos no existe el término medio, o los amas, o los odias, pero de lo que no cabe duda es que no hay zapatos que se adapten mejor a todo tipo de colores o estampados, de ahí que hayan logrado poner de acuerdo a personalidades con estilos tan diferenciados como Kim Kardashian o la Reina Letizia, quienes han apostado por ellos en infinidad de ocasiones. Y ahora es Amelia Bono la que ha estrenado estas sandalias transparentes de Zara para combinar con vaqueros y top de brillos.

Los zapatos transparentes, especialmente en sus versiones con altísimos tacones, se han repetido sin cesar sobre las pasarelas de firmas como Loewe, Simone Rocha o Valentino la pasada temporada, y ahora es Zara la que los ha versionado en distintos modelos, para todos los gustos y ocasiones. Las sandalias con tacón ancho y sensato de PVC son ideales para llevar durante el día con pantalones vaqueros, vestidos de flores o faldas midi. Asimismo, las versiones joya con broches, como los famosos zapatos transparentes de Amina Muaddi, son ideales para elevar los looks más formales. O lo que es lo mismo, si te vas de viaje con una maleta de mano, son las perfectas porque combinan con todos los outfits que prepares, no necesitas más, como nos demuestra Amelia Bono.

Mule vinilo tacón, de Zara (29,95 euros)

Mule vinilo. Zara

Unas sandalias transparentes, que como decíamos, Amelia Bono ha combinado con jeans anchos y top con brillos, que es todo lo que le podemos pedir a un estilismo para un día de pleno verano como el que tenemos hoy en Madrid.