Amelia Bono se ha comprado en Zara este mono de leopardo de efecto tipazo y lo combina con las sandalias planas más cómodas

Amelia Bono sabe que el estampado animal están al orden del día. No solamente porque acaba de descubrirnos el mono de leopardo de Zara más en tendencia, sino porque ha dejado claro que es una de las nuevas tendencias de primavera-verano 2024 más llevadas. Ya nos los empezó a mostrar hace semanas con el mini vestido de leopardo de la misma marca española que también tiene Dulceida (y las mujeres de 50 años en versión larga). O, también con los pantalones de leopardo más virales de la temporada y que ya están presentes en el fondo de armario de Paula Echevarría o Rocío Osorno. La cuestión es que ahora no se lleva este estampado de forma minimalista o en los accesorios para elevar el look, sino que la intención es cumplir con el mandato de 'más es más'. Tal y como nos ha impresionado en el último look de Amelia Bono. Eso sí, avisamos de que se trata de un mono animal print tan favorecedor que hasta ya está agotado. Además de ser súper económico (con un precio de 18€) es cómodo para los looksde entretiempo para esta primavera. Asimismo, es perfecto para combinar tanto con bailarinas como con las Adidas Samba favoritas de Amelia Bono. Sin embargo, la celebridad lo ha combinado con unas sandalias planas de Massimo Dutti actualmente súper agotadas. Pero, nosotras hemos fichado un modelo de Zara súper idéntico por menos de 30 euros.

Parece ser que las prendas cómodas y en tendencia están siendo las favoritas tanto de las influencers como de las celebrities. Estamos hablando de las faldas plisadas, las gabardinas oversizes o los chalecos con volúmenes. Unas prendas que no pueden faltar en el cambio de armario de Amelia Bono para pasar del invierno a la primavera manteniendo el estilo elegante, pero moderno. De la misma manera que nos muestra cómo vestir para ir a la oficina, también nos inspira para ser más arriesgados con nuestros looks del día a día. Entre muchos encontramos este con mono de leopardo de efecto tipazo y sandalias planas de Zara. Las clientas fieles de la marca española ya lo han dejado claro: se va a convertir en la combinación más solicitada de las mujeres que mejor visten. Una de las razones de ello es gracias a su comodidad, diseño en tendencia y personalidad.

Mono de leopardo, de Zara (18 euros)

Mono de leopardo. Zara

Sandalias planas, de Zara (30 euros)

Sandalias planas. Zara

Un estilismo de Amelia Bono ideal para las mujeres que adoran ser atrevidas en sus looks, así como las amantes de los estampados extravagantes y llamativos.