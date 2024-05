Amelia Bono nos enseña la falda midi más estilosa (y versátil) que podemos llevar a la oficina o a una cena con amigas

Amelia Bono está pasando unos días de desconexión y diversión con sus mejores amigas en el norte de España. La influencer, que es disfrutona por naturaleza, nos está dejando a través de sus stories en Instagram sus recomendaciones de restaurantes y actividades culturales con los que disfrutar de una escapada de fin de semana. Luce radiante con cada post que sube en sus redes sociales, y es que se nota que está pasando por uno de los mejores momentos de su vida y eso se ve reflejado no solo en su sonrisa, sino también en la forma en la que viste. Si bien es cierto que el estilo de Amelia Bono es clásico, sencillo y muy elegante, la influencer 40+ se suma a todas las tendencias que van acorde a sus gustos y personalidad, así como estilo de vida. Por ejemplo, es una abanderada de los tops, pues los usa en numerosas ocasiones, ya sea tanto para un día relajado en casa como para salir de cena con amigas cualquier fin de semana en la capital, como este top naranja que Amelia Bono combinó con pantalones vaqueros mega anchos y joyas en doradas, creando un look de diez. Sin embargo, para pasar una tarde de sábado muy agradable en el norte de España con sus mejores amigas, Amelia Bono recurría a una falda midi beige en tejido de satén plisada, una pieza clave en el armario de toda mujer que podemos llevar tanto a la oficina como para una una cena.

Amelia Bono acierta con cada look que nos enseña en sus redes sociales, por lo que no nos ha sorprendido que llevase este look este fin de semana de mayo. Normalmente se hace con prendas sencillas con las que crear un sinfín de combinaciones, como esta falda midi en tejido de satén plisada, un básico de fondo de armario. Ella ha combinado esta falda con un jersey beige de lana de cuello tortuga, así como con unas zapatillas blancas. Como toque final, un maxi collar dorado (un imprescindible en sus looks). Como hemos mencionado anteriormente, esta falda admite un sinfín de looks por su versatilidad, y la podemos llevar tanto para ir a la oficina con una blazer, camisa blanca y Mary Janes, como para una cena con amigas con stilettos, body negro y bolso tipo bombonera. Sin lugar a dudas, se trata de un look muy acertado que debemos tener en nuestro armario esta primavera y verano.

Amelia Bono con falda plisada @ameliabono

Falda plisada, de H&M (37,99 euros)

Falda plisada H&M

Este es un look de lo más sencillo, elegante y cómodo que podemos llevar tanto para ir a la oficina como para un fin de semana relajado de escapada y posterior con amigas en cualquier ciudad del norte de España.