La nueva norma de moda de mayo: vestidos cortos combinados con mocasines y calcetines

¿Cómo se van a llevar los vestidos en mayo? No cabe duda de que esta prenda de vestir es la favorita de todas las mujeres de todas las edades, porque es cómoda y fácil de combinar. Si durante toda la temporada de otoño-invierno hemos lucido las merceditas con calcetines, ahora se ha impuesto una nueva tendencia que no deja indiferente a ninguna amante de la moda. En cada época del año, las influencers y celebridades se encargan de viralizar una prenda de vestir o un complemento hasta convertirlo en el imprescindible de cualquier fondo de armario. Ha ocurrido con las bailarinas, las medias de encaje o ahora con las cangrejeras que ya llevan todas las influencers portuguesas. Esta vez, las editoras de moda nos hemos dado cuenta de una nueva combinación que recientemente hemos rescatado de años anteriores: los vestidos cortos conjuntados con mocasines y calcetines. Por un lado, tenemos claro que los vestidos de lino, al estilo coquette o más románticos son los claros protagonistas de la temporada de primavera-verano 2024. No lo decimos únicamente nosotros, sino que también las pasarelas de moda y el street style. Por otro lado, estamos viendo que el calzado no viene en solitario, puesto que ahora se lleva junto con los calcetines (y, sobre todo, en blancos). Da lo mismo si los llevas con bailarinas, sandalias o mocasines, porque las chicas que más saben de moda han dejado justificado que este complemento eleva el look y lo convierte en distintivo.

La combinación de vestidos cortos con mocasines y calcetines saltó a la fama gracias a los estilismos casuales de Hailey Bieber o Bella Hadid. Ambas aparecieron ante los paparazzis con looks que, por entonces, crearon tendencia, ya que no eran comunes entre las tendencias en cuestión. A partir de este momento comenzamos a conjuntar los mocasines tanto con los vaqueros largos como con los vestidos o faldas en todos sus largos. Durante estos anteriores meses, hemos visto esta combinación como una de las más recurrentes y socorridas por las celebridades e influencers y con la llegada del buen tiempo se está empezando a ver con las prendas más fresquitas y veraniegas. Aunque la opción estrella de bailarinas con calcetines está siendo una de las más exitosas, los mocasines están pisando más fuerte que nunca y prometen invadir el street style. Una de las propuestas más repetidas es unir este calzado con los vestidos cortos, pero los vestidos largos también son una de las opciones favoritas para las famosas. Es decir, los mocasines con calcetines son totalmente aptos y válidos para combinar tanto con los vestidos cortos como con los largos, porque sientan igual de estilosos a la par que favorecedores y modernos.

Patricia González

Hailey Bieber

Nuria Blanco

Bárbara Santiago

Inés Asaías

Durante este mes de mayo no vamos a parar de ver tanto en el street style como en las redes sociales la combinación más triunfadora: vestidos cortos (y largos) junto con mocasines y calcetines. Si ya la han llevado tanto Hailey Bieber como Bella Hadid, tendremos que seguir sus pasos.