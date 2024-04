Victoria Federica se va de fiesta con el traje negro más clásico pero con pantalones anchos modernos y mocasines

No sabemos si Victoria Federica acudirá este año a la Feria de Abril, inmersa en el rodaje de 'El Desafío', lo que no se perdió anoche fue la fiesta de YSL en Carabanchel junto a Aitana o Milena Smith. La firma ha presentado su nueva línea de barras de labios 'Loveshine', una declaración generacional que invita a desafiar los límites de la belleza en aras de la expresión carismática y de la libertad mientras impulsa la pasión por el brillo de labios y no podía faltar Aitana junto a Milena Smith como embajadoras la firma. Victoria Federica, Aron Piper, Alex Saint, Marta Díaz, Lara Álvarez, Andrea Duro, María León, Mónica Cruz, Rosanna Zanetti, Mariam Hernández, Blas Polidori, Penélope Guerrero, Anna F. Padilla y Ana Peleteiro, entre otros, fueron algunas de las personalidades que no quisieron perder la oportunidad de acompañar a Yves Saint Laurent Beauty en esta celebración tan especial. Y si Aitana apostó por un look de lo más sexy, Victoria Federica se decantó por un traje masculino con pantalones anchos de esos que nunca fallan en el fondo de armario de una mujer elegante.

Las editoras de moda e insiders danesas que se han dado cita en Copenhaguen Fashion Week han repetido hasta la saciedad los trajes de chaqueta y pantalón en todas las versiones que cabría imaginar, y Victoria Federica ha apostado por el clásico negro en la noche de YSL. Las expertas en moda danesas han querido optar por un conjunto que siempre está presente en las semanas de la moda. Hablamos de la sastrería. Americanas y pantalones de traje se han coronado ya como la fórmula más repetida en versiones, tejidos y colores de lo más diferentes en las calles de Copenhague. Y la hija de la Infanta Elena también le ha querido dar ese toque moderno a su traje más clásico y masculino, con unos pantalones más anchos. Americanas, chalecos y pantalones sastre olvidan sus líneas más clásicas para aterrizar en atrevidas fórmulas de cara a esta primavera 2024.

Victoria Federica con traje negro. Gtres

Un traje negro que Victoria Federica ha combinado con un 'beauty look' muy cuidado de la mano de YSL, con melena extra lisa con dos mechones sueltos al rostro y un maquillaje marcado en tonos neutros como a ella le gusta.