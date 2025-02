Nuria Roca se atreve con el estampado más polémico que ha vuelto a la moda con estos pantalones de 65 euros

Nuestra cita de los jueves con 'El Hormiguero' no hay nadie que se la pierda, y con gran protagonismo para Zara y Mango. Si Tamara Falcó estrenaba un traje rojo de Mango, Nuria Roca lo hacía con los pantalones más virales de serpiente. Primero fue Rocío Osorno la que sacaba el pantalón de leopardo más viral de Zara en su cuenta de Instagram, luego Carmen Gimeno y ahora Nuria Roca en 'El Hormiguero'. ¿La prenda más viral de este 2025? Tenemos muchas pruebas, y pocas dudas, se ha convertido en la prenda más viral (y deseada) de lo que llevamos de año.

Y el de Nuria Roca es de firma francesa y de estampado de serpiente que ha llegado para substituir el leopardo. No sabemos cómo ni cuándo empezó esta fiebre, pero algo está ocurriendo con los pantalones de leopardo que hace que todas deseemos tener unos en el armario para esta primavera 2024. Parte de la culpa la tienen las chicas portuguesas, pioneras en rescatar los pantalones de leopardo. Hablamos, por supuesto, de los pantalones de animal print, esos que algunas afortunadas como Nuria Roca ya tienen en su armario y otras han recuperado versiones de otras temporadas. Eso sí, una que aquí escribe se compró los pantalones más virales de Zara y ya los ha devuelto. Porque ya os digo que son de una tela muy fina, que aquí una que es friolera, no se los podría poner hasta junio. Más salvaje y atrevido que otros como la serpiente o el tigre, este estampado ha logrado despuntar sobre la pasarela y en las calles de todo el mundo, no hay celebrity ni prescriptora de estilo que no cuente en su armario de invierno con prendas o complementos con este peculiar estampado a rayas.

Python print faux leather pants de Suncoo ( 65 euros)

Pantalón serpiente. Suncoo

Un pantalón de serpiente de firma francesa que Nuria Roca ha combinado con un top drapeado negro de Zara.