Pantalones blancos, sahariana y zapatillas: el look más casual de la Reina Letizia en su regreso a La Palma

La semana de la Reina Letizia y el Rey Felipe, termina en las Islas Canarias. Tres años después de la erupción del volcán de Cumbre Vieja, los Reyes de España han regresado a La Palma para reencontrarse con los vecinos de la isla y comprobar de primera mano el avance en las tareas de reconstrucción. Este jueves por la noche, Don Felipe y Doña Letizia han presidido un emotivo acto en la Plaza de La Laguna, en Los Llanos de Aridane, acompañados por autoridades y una representación de los damnificados por el desastre natural.

Esta visita se enmarca en los actos oficiales previos al Día de las Fuerzas Armadas, que culminará mañana en Santa Cruz de Tenerife. Una ocasión significativa que no solo reitera el compromiso institucional con La Palma, sino que también nos invita a recordar los gestos de cercanía que la Reina ha tenido con la isla desde 2021, también a través de la moda. Desde el primer momento en que puso un pie en la isla tras la erupción, Doña Letizia ha apostado por looks con mensaje. Sus elecciones de vestuario han sido siempre sobrias, funcionales y, en ocasiones, un claro apoyo a la moda española y a la artesanía canaria. Y esta vez no podía ser menos.

El look de la Reina Letizia en La Palma

Para esta noche en La Palma, la Reina Letizia ha optado por un look cómodo y perfecto para visitar el terreno con camiseta blanca, pantalones blancos, sahariana y zapatillas. Un estilismo perfecto para la temperatura de junio en las islas, y para una visita como esta. Casual, pero con ese toque chic que tanto la caracteriza.

Los looks anteriores de Letizia en su visita a la isla

Tan solo cuatro días después del estallido volcánico, los Reyes se desplazaron a La Palma para visitar a los evacuados. La Reina optó entonces por un look sencillo y cómodo: camiseta blanca, pantalones beige y zapatillas deportivas. Un conjunto neutro y sin artificios que reflejaba la gravedad del momento y la empatía hacia los afectados.

En marzo de 2022, durante un homenaje celebrado en el Museo Insular de La Palma, Letizia apostó por una blusa blanca con bordados y volantes firmada por Uterqüe, combinada con vaqueros rectos y un bolso blanco cruzado. Un estilismo informal y cercano que no pasó desapercibido, y que demostró que es posible ir impecable sin recurrir a grandes firmas internacionales.

Un año después, en 2023, Doña Letizia sorprendía con un look muy especial en su tercera visita a la isla. Escogió un traje lila de la firma Belis Madrid, acompañado por un top blanco troquelado y pendientes elaborados con plata reciclada y cristal, diseñados por la joyera palmera Cristina Hernández. Un gesto claro de apoyo a la creatividad local y al comercio sostenible.