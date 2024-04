El pañuelo o cómo combinar el accesorio más viral de esta temporada

Los pañuelos son el accesorio definitivo y en tendencia que siempre quedan bien en todo tipo de estilismos. Por un lado, si eres de aquellas personas que se decantan por los colores neutros y las siluetas clásicas, debes hacerte con uno de ellos para dar un toque chic y elevar tu look. Por otro lado, si estás unida a la corriente maximalista, donde los tonos llamativos y las formas voluminosas son los claros protagonistas de tus propuestas estilísticas, también tienes que recurrir a ellos para completar el "más es más". Pues bien, las expertas en moda han demostrado que este complemento regresa a nuestros armarios para convertirse en un must have de esta primavera (y, seguramente, también de este verano). Los pañuelos siempre han formado parte del repertorio de todas las personas para complementar un look. No obstante, en 2017 se convirtió en uno de los indispensables que no nos quitábamos ningún día. Ahora, en plena bienvenida a las tendencias de primavera de 2024, se ha confirmado que regresan en su mayor potencial para prometernos vestimentas nada aburridas y originales. Este accesorio siempre ha sido uno de los aliados de las royals o actrices con mejor estilo de todos los tiempos. Estamos hablando de Lady Di, Grace Kelly o Audrey Hepburn, que nunca podremos olvidar sus estilismos más míticos con el pañuelo atado en el cuello o a modo de decoración en el bolso. Asimismo, las celebrities internacionales también han recurrido a este complemento en varias ocasiones, como Kendall Jenner o Bella Hadid.

Esta nueva tendencia se ha convertido en uno de los booms más relevantes entre los armarios de las influencers y celebrities. Del mismo modo, nos han enseñado cómo combinar lospañuelo. Y es que si pensábamos que solamente se podían utilizar con la técnica de atarlos al cuello, estábamos muy equivocados. A lo largo de estos años hemos comprobado que este accesorio es súper versátil y nos otorga la facilidad de crear looks creativos. Y es que lo podemos utilizar desde en forma de cinturón hasta de bandolera para nuestros bolsos. En definitiva, no podemos perder de vista los pañuelos porque serán nuestros mejores amigos para convertirnos en las mejor vestidas de nuestra ciudad. Si no estás familiarizada con este accesorio, puedes comenzar a introducirlo en tus outfits de una manera muy sencilla y básica, como atado al cuello dejando el pico en la parte de la espalda. Es una opción muy repetida en el street style, así como transformarlo en choker. También otras de las maneras con las que podemos jugar con el pañuelo es con nuestra melena. Desde a modo de bandanas hasta de decoración en una coleta. En los años 60, una de las maneras de las que más se llevaba era cubierto en todo el cabello y ahora se está volviendo a repetir. No obstante, esta vez lo vamos a ver combinada con gorras.

Atado al cuello con pico por la espalda

A modo de bandana

Atado al cabello combinado con una gorra

A modo de choker

De decoración en la coleta

Los pañuelos se han convertido en el accesorio esencial y más viral de esta temporada. Si estás cansada de no saber cómo dar el toque definitivo a tu look, debes hacerte con uno para solucionar todos tus problemas.