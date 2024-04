Empezamos abril con las 8 tendencias que no pueden faltar en tu armario

Aunque el tiempo no nos acompañe, ya hemos dado la bienvenida a la primavera. Por un lado, con ello queremos decir que es el momento ideal para desempolvar todos tus modelitos de entretiempo favoritos. Por otro lado, también es una indirecta para que nos hagamos con todos los nuevos fichajes de nuestras marcas de confianza de acuerdo con las tendencias que más veremos este abril. Si ponemos el foco en la Semana de la Moda, evento en el que las firmas de lujo sentencian las nuevas modas de la temporada, veremos tanto prendas con transparencias como vestidos lenceros, así como detalles en cut-out o volúmenes. No obstante, hemos hablado con la estilista y experta en moda Isabel Palazón para que nos informe sobre todas las tendencias que luciremos este mes. Los tejidos son una de las características que marcan qué tipo de prendas llevaremos en la temporada, es por ello que es de vital importancia poner la atención a estos. "Se verán de género fluido o transparencias mezcladas con encajes. También, de acuerdo con la época del año, el lino es una de las opciones perfectas, así como el efecto metalizado, vaporoso y con toques florales", advierte la experta. Asimismo, con ello va de la mano las distintas siluetas con los que más nos aliaremos. "El estilo coquette seguirá estando presente con la silueta babydoll. También en la parte superior del torso veremos mucho maximalismo con hombreras, mientras que en el inferior una corriente minimalista con shorts o faldas muy cortas", informa Isabel Palazón.

No cabe duda de que los accesorios están tomando el mando en el campo de la moda. Es por ello que la experta ha querido hacer énfasis en aquellos que vamos a llevar hasta la saciedad. "Me alegra saber que por fin se pone de moda los calcetines al descubierto combinados con sandalias. Este combo lo he llevado durante años y me parece que no deja indiferente a nadie. También, los complementos maximalistas serán fuertes, es decir, o llevas joyas grandes o directamente no llevas. Tampoco nos olvidemos de los cinturones grandes sobre camisas, faldas o vestidos", recalca. Si hablamos del calzado, no es ninguna sorpresa que afirmemos que las bailarinas con tachuelas o los zapatos con la punta afilada serán dos must haves de lo más deseado. "También tenemos que recalcar que lasalpargatas se verá durante este mes a causa de la Feria de Abril", añade. Finalmente, los colores que más veremos serán tanto el rojo cereza como el azul en todas sus tonalidades (klein, turquesa o pastel), así como las prendas de estampado animal serán las claras protagonistas en todas las prendas de nuestro armario.

1. Transparencias y encajes

2. Estilo coquette con siluetas babydoll

3. Calcetines con sandalias

4. Joyas maximalistas

5. Cinturones grandes sobre las prendas

6. Alpargatas

7. Tonalidades rojas o azules

8. Estampado animal

En definitiva, este mes de abril estará repleto de tendencias súper favorecedoras para todas las mujeres de todas las edades. De esta manera, daremos la bienvenida oficialmente tanto a la primavera como a los días de buenas temperaturas.