Paula Echevarría cumple 48 años y su estilo es una lección de elegancia día a día

Paula Echevarría es uno de los iconos de estilo nacionales más queridos en la actualidad. La actriz asturiana ha conseguido que a sus recién cumplidos 48 años su armario siga siendo un desfile constante de inspiración para mujeres de todas las edades, y es que si algo tenemos claro de su colección de ropa es que tiene el equilibrio perfecto entre prendas de diseño y gangas low cost.

Dueña de un estilo camaleónico que se adapta con soltura a las exigencias de cada ocasión, ya sea una 'red carpet', una mañana de recados o una cena romántica, Paula demuestra que no hay edad para seguir reinventándose con looks elegantes, modernos y siempre favorecedores. De los vestidos joya con los que conquista cada alfombra roja, a sus conjuntos virales de Primark o sus estilismos boho-chic para el día a día, ella es la prueba viviente de que el estilo no entiende de décadas, sino de actitud.

Diez looks que confirman que Paula Echevarría es un icono de estilo (a los 48 y siempre)

De la alfombra roja al día a día, su armario es un máster de estilo para mujeres reales que quieren vestir bien sin renunciar a su esencia. Y estos diez looks son un homenaje a ese estilo tan suyo y a la vez tan nuestro, ¿que sería de nosotras sin esos momentos Pau Eche frente a su viral espejo?

1. El blanco impoluto con aire romántico

En el 25 aniversario de Pantene, marca de la que es embajadora desde hace tiempo, Paula se decantó por un vestido blanco de corte asimétrico, escote corazón con doble tirante y detalles de volantes que evocan un romanticismo muy mediterráneo. Las sandalias metalizadas y los brazaletes dorados redondearon un estilismo fresco, favorecedor y muy veraniego.

Paula Echevarría con vestido blanco. Gtres

2. El mini negro más sexy y elegante

En uno de los programas del talent show de Mediaset, en el que hace de jurado semana tras semana, apostó por un mini vestido negro palabra de honor con mangas transparentes y sandalias joya. Un look que demuestra que el 'little black dress' sigue siendo una apuesta segura cuando se lleva con actitud y saber estar.

Paula Echevarría con little black dress. Gtres

3. El look parisino que toda fashionista quiere

Durante un evento de Samsung, la actriz deslumbró con un conjunto de falda mini y chaqueta de tweed multicolor, camisa blanca con puños xl y lazo negro. ¿El plus? Unas botas altas negras de tacón que estilizan aún más sus piernas. Puro chic francés con un twist moderno.

Paula Echevarría y su conjunto de tweed. Gtres

4. Glamur en estado puro

Para la alfombra roja del Festival de Málaga 2025, Paula lució un impresionante vestido negro de Gorof, escote palabra de honor y corsé joya de malla semitransparente. Un look de alfombra roja con joyas turquesas que rematan una imagen sofisticada y con magnetismo.

Paula Echevarría con vestido negro. Gtres

5. Roja, radiante (y acompañada de su hija)

Para una ocasión tan especial como el primer photocall junto a Daniela, Paula apostó por un vestido de escultura en color rojo pasión, de Michael Costello, con un diseño arquitectónico que enmarcaba su figura a la perfección. Un estilismo de impacto que confirma que el rojo es uno de sus colores fetiche.

Paula Echevarría con vestido rojo. Gtres

6. Estilo bohemio con sello personal

Desde su cuenta de Instagram, nos regaló un look ideal para entretiempo con falda larga, blusa fluida y chaqueta a juego con estampado floral, todo de su colección para Primark. Las botas camel con aire cowboy remataron este outfit que rezuma esencia boho chic.

7. Minimalismo sofisticado con un toque de tendencia

Pantalón palazzo negro, chaleco beige estructurado y deportivas blancas: un combo que Paula defiende como nadie. El toque final lo ponen el pañuelo en la cabeza y las gafas de sol. Perfecto para días de oficina o un café con amigas con mucho estilo.

8. El vestido de lunares más ideal del verano

Para una cena de verano o una fiesta informal, nada como su vestido negro con lunares blancos, falda asimétrica de volantes y un gran lazo central. Firmado por Fetiche Suances, se convirtió en uno de los looks más virales de su cuenta en los últimos meses, y es que nosotras todavía seguimos soñando con hacernos con uno similar.

9. Conjunto navy con falda de volantes

De nuevo de la mano de Primark, este look en azul marino compuesto por top corto y falda mini con volantes nos recuerda por qué Paula tiene tan buen ojo para las prendas low cost que parecen de pasarela.

10. Brilli + confort para los días más fríos

Terminamos con uno de sus estilismos más comentados de invierno: pantalón de lentejuelas burdeos, jersey oversize gris y deportivas blancas. Una combinación perfecta entre comodidad, tendencia y un punto festivo que solo ella sabe equilibrar tan bien.

Con el paso de los años, Paula Echevarría no solo ha mantenido su estatus de referente de estilo, sino que lo ha consolidado. Su naturalidad, su cercanía en redes sociales y su forma de entender la moda como un juego divertido sin perder la elegancia hacen de ella una auténtica musa para toda una generación de mujeres que, como ella, no entienden de reglas estrictas, sino de estilo con personalidad. Y si los 48 le sientan así… no queremos ni imaginar lo que vendrá.