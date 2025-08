Las faldas de lino por las que dejarás a un lado los vestidos en agosto

Los vestidos ocupan gran parte de nuestros armarios durante todo el año, pero sobre todo en verano, son ese uniforme con el que podemos conseguir un estilismo pulido y sin esfuerzo en un abrir y cerrar de ojos, pero si a estas alturas del mes de agosto ya empiezas a estar un poco cansada de ellos, tenemos la solución perfecta para ti, estamos hablando de las faldas lino. A primera vista puede parecer que no sean tan fáciles de combinar como un vestido de este mismo material. Pero el resultado va a ser lujo silencioso en su máxima esencia si te haces con un total look como esos que no dejas de ver en los feeds de tus prescriptoras de estilo favoritas, en Instagram.

Una falda bien combinada puede ser incluso más versátil que un vestido y cuando te canses de ponértela con, por ejemplo tu blusa de lino favorita puedes cambiar a un tank top para un acabado très chic. Asimismo además de acompañarte lo que resta de agosto, con un jersey de punto fino o una blazer también de lino seguirá siendo una opción igual de acertada para esas primeras de entretiempo de vuelta a la oficina. Elegantes, favorecedores y con ese aire minimalista elevado que tanto triunfa este 2025. Después de unas temporadas donde las minifaldas parecía que habían vuelto para quedarse con su aire dosmilero, las de corte midi han vuelto a tomar la cabecera este año, y es que si en primavera nos obsesionamos con las faldas globo, este verano, las faldas de lino son el flechazo fashion con el que terminaremos la temporada estival. Palabra de editora de moda.

Las faldas de lino que elevan cualquier outfit de verano

Los tejidos nobles como el lino tienen la particularidad de convertir una prenda de lo más simple en un desfile de tendencias. Porque sí, son complicados de planchar, pero el resultado de verte en el espejo con digamos una falda de lino y un chaleco sin mangas un lunes por la mañana es como una inyección de dopamina después de tu clase de barre favorita. Un chute de endorfinas que eleva el ánimo y también tu look, claro. Así que sin más dilación aquí te dejamos 7 faldas de lino con las que brillar en agosto y más allá.

Falda lino mezcla, de Uniqlo (rebajada a 29,90 euros)

Falda lino mezcla. Uniqlo

Esa prenda todoterreno con la que pasarás de la toalla al afterwork con solo cambiar las sandalias por unas bailarinas.

Falda midi vuelo con lino, de Massimo Dutti (79,95 euros)

Falda midi vuelo con lino. Massimo Dutti

Con vuelo sutil y caída impecable, esta falda parece sacada del armario cápsula de una de las chicas más estilosas de Copenhague.

Falda Ines, de Ecoalf (rebajada a 90,93 euros)

Falda Ines. Ecoalf

Minimalismo consciente en clave atemporal: la favorita de las que quieren vestir bien sin dejar huella en el planeta.

Falda midi lino 100% zw collection, de Zara (39,95 euros)

Falda midi lino 100% zw collection. Zara

El lino blanco nunca falla, y esta silueta relajada pide a gritos un total look con chaleco y capazo de rafia.

Falda recta mezcla lino, de Mango (35,99 euros)

Falda recta mezcla lino. Mango

Una pincelada de color suave que actualiza cualquier estilismo neutro: así es el verde menta de efecto buena cara instantáneo.

Falda midi lino 100% zw collection, de Zara (35, 95 euros)

Falda midi lino 100% zw collection. Zara

La falda en clave 'working girl' que necesitas si vuelves al trabajo en agosto. Perfecta con camisa blanca o tank top de canalé.

Falda pareo lino, de Mango (rebajada a 29,99 euros)

Falda pareo lino. Mango

Ese efecto pareo que estiliza y aporta movimiento al caminar: un básico para los días más calurosos del año.

En un verano donde el menos es más se ha convertido en el mantra estilístico por excelencia, las faldas de lino se imponen como la alternativa ganadora a los vestidos. No solo son igual de fresquitas y fáciles de combinar, sino que además tienen ese punto de sofisticación sin esfuerzo que convierte cualquier look en un estilismo de experta. Y lo mejor: son tan versátiles que seguirás llevándolas en septiembre, octubre… y más allá.