Todas las tendencias 'beauty' que nos ha dejado el Festival de San Sebastián para ser la invitada perfecta de otoño

La 71ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián comenzó el pasado 22 de septiembre y culmina hoy, sábado 30 de septiembre. Este festival, además de reunir a las mejores actrices y actores de nuestro país y reivindicar la importancia del cine español, hemos podido ver, de muy cerca, los looks más icónicos que estos nos han dejado, además de todas aquellas celebrities e influencers que han pasado por la alfombra roja del Festival de San Sebastián este septiembre de 2023. El sábado pasado, durante la Gala inaugural, disfrutamos de los outfits más icónicos, elegantes y en tendencia de nuestras influencers favoritas, entre las que destacaron Lola Lolita y Verónica Díaz, reafirmándonos en que los vestidos (y prendas) en color rojo y negro prometen ser los colores por excelencia a la hora de, no solo de vestir en nuestro día a día, sino para ocasiones especiales, como looksde invitada. No ha sido el único festival que se ha celebrado en este mes, pues María Pedraza deslumbraba en el Festival de Vitoria con un look muy sencillo y elegante de vestido negro y joyas. En cuanto al maquillaje, la actriz apostaba por uno muy sencillo en el que primaba el eyeliner negro, ya que apostó por la tendencia de maquillaje 'make up no make up'. Ahora que hemos visto todos los looks que nos han dejado nuestras actrices, celebrities e influencers favoritas a lo largo de este Festival Internacional de Cine de San Sebastián, es el momento de detectar qué tendencias 'beauty' han primado entre ellas a fin de inspirarnos a la hora de maquillarnos en ocasiones especiales.

Como era de esperar, la tendencia del 'make up no make up' sigue primando sobre el maquillaje más elaborado, y es que las celebrities y actrices tienden a llevar maquillajes sencillos, básicos y con un toque 'glow' a partir de una base jugosa y un buen iluminador. ¿Cómo conseguir un maquillaje jugoso? Como hemos mencionado anteriormente, para que la piel luzca natural, lo ideal sería mezclar tu base de maquillaje con un toque de la crema hidratante que uses en tu día a día, pues así conseguirás rebajar un poco el efecto de piel 'filtro' que obtenemos tras aplicar la base. El siguiente paso para obtener una piel jugosa sería el iluminador, pues, usándolo encima de los pómulos, un toque en el lagrimal y en el centro de la nariz, conseguiremos ese efecto 'glow' tan característico. En cuanto a los ojos, hemos detectado que la gran mayoría de nuestras celebrities y actrices ha apostado por el 'smokey eye' , una técnica en la que se aplican sombras en tonos oscuros (en este caso, en negro) sobre el ojo, difuminándolas muy bien hasta conseguir un efecto 'humo' sobre la cuenca. Para enmarcar el rostro, han maquillado sus cejas con lápiz o cera, a fin de que los ojos y la mirada resalte sobre los labios, quienes, en su mayoría, llevan labiales nude o en tonos claros. Se trata, por tanto, de un maquillaje muy natural y sencillo de realizar con el que obtener el efecto 'buena cara' que todas queremos de cara a celebraciones especiales.

Estos son algunos de los maquillajes que han llevado nuestras actrices e influencers favoritas durante el Festival de San Sebastián este 2023.