Pilar de Arce nos enseña cómo el traje de cuadros es todo lo que necesitas en tu armario este invierno

Con las rebajas encima de la mesa, sabemos que son muchas las cestas de la compra que te habrás hecho en las diferentes tiendas. Sin ir más lejos y hace tan solo unos días, nosotros te dábamos algunas ideas para aprovechar al máximo las rebajas de Zara y la bolsa que nosotras hicimos para comprar como una experta. Porque lo importante en estos momentos no es solo hacerte con la ropa que te guste, si no también comprar con cabeza y echarle el ojo a las prendas que no te quitarás la próxima temporada, de tal manera que además de comprar por menos precio también sea una compra útil. Para eso hay que tener en cuenta varios factores. El primero es, sin duda, tener claras las tendencias que no pararemos de ver este nuevo año 2023, pero eso sí, sin olvidar que en moda existen básicos atemporales que permanecen en nuestras vidas y en nuestro armario pase el tiempo que pase. Estos últimos también son una buena inversión de cara a las rebajas, ya sea para adquirirlos de nuevas o para renovar los que ya tenemos.

Uno de estos básicos de fondo de armario es sin duda cualquier prenda con estampado de cuadros, o más concretamente con el famoso estampado conocido como Príncipe de Gales, un sinónimo de elegancia, pero sobre todo si viene en forma de traje sastre, como es el caso del último look que nos ha dejado Pilar de Arce. Y es que la influencer, experta en descubrirnos marcas locales de buena calidad a precios bastantes asequibles ha vuelto a enamorarnos con un dos piezas de este estampado de la firma Hongo Collection, que además ahora está de rebajas.

Americana Príncipe de Gales, de Hongo Collection (137,90 euros)

Americana Príncipe de Gales, de Hongo Collection FOTO: Hongo Collection

Pantalón Príncipe de Gales, de Hongo Collection (78,40 euros)

Pantalón Príncipe de Gales, de Hongo Collection FOTO: Hongo Collection

Para combinarlo, al estilista ha optado por complementos de corte clásico, como un jersey, camisa y bailarinas.