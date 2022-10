Las mujeres de 50 años llevan este conjunto, que tiene Pilar de Arce, como una segunda piel y lo combinan con botas altas

Ha llegado el momento de sacar nuestras mejores propuestas para el otoño y conquistar las calles de nuestra ciudad, ¡hola, octubre! Llegó el mes del otoño por excelencia y donde tendremos que poner todo de nuestra parte por hacer que nuestros looks de otoño, sean únicos. Y, Pilar de Arce lo sabe. La influencer ha sido capaz de arrasar por las calles durante el mes de septiembre y en octubre, viene pisando fuerte. Pilar de Arce sabe que es una de las influencers más elegantes de España y que cada vez que saca un look en sus redes sociales, es digno de comentar. Como este ‘‘trampantojo’’ (como dirían en Masterchef) con el que nos ha sorprendido por las calles de Donosti. Las mujeres de 50 años están enamoradas de los looks de Pilar de Arce y están deseando copiar su nuevo conjunto de dos piezas.

La influencer tiene un estilo que desborda elegancia por los cuatro costados, solo hay que ver como defiende sus looks o como camina para mostrarlos, dignos de una experta en moda que desafía cualquier estación del año. Pilar de Arce ha elegido, para esta ocasión, un total look estampado en pata de gallo con un gran movimiento y una textura que es ideal para la temporada que llega, el punto. El look está compuesto por una falda pantalón de pata de gallo (76€) y un jersey de pata de gallo (59,90€) con escote en pico (bien pronunciado), firmado por la marca Molupita Boutique. Además, lo completó con un cinturón corsetero negro y unas botas altas de tacón sensato.

Con este estilazo ha sorprendido Pilar de Arce a sus seguidores y ha sido capaz de convertir un look de punto, en el protagonista de la semana. Así es como desafían a la nueva temporada las mujeres de 50 años.