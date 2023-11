Pilar de Arce sabe que la combinación de los colores borgoña y camel es la que más favorece a las mujeres 50+ que mejor visten

El domingo es el día de dedicarnos tiempo a nosotras mismas y a mimarnos. Pues, una de las cosas que nos encanta es salir a dar un paseo por el centro de la ciudad con el mejor look de nuestro armario. Y parece ser que Pilar de Arce piensa igual que nosotras, porque nos ha mostrado su estilismo de esta mañana y no hemos podido evitar hacer mención de él. Sigue siendo la reina de los tips de moda para las mujeres de más de 50 años que mejor visten y es que una vez más ha demostrado que con prendas básicas se pueden crear combinaciones de infarto. Si visitas su última publicación de Instagram, podrás comprobar que lleva prendas que tú y yo tenemos en el armario: jersey de puntocuello cisne, pantalones de efecto cuero, abrigo mini, botas de tacón y bolso de ante. Sin embargo, en lo que nos hemos quedado alucinadas es en la maravillosa combinación de los colores borgoña y camel. La influencer ha mandado una indirecta (pero, muy directa) para que te vayas de compras en el caso de que no tengas implementados estos colores en tu vestidor.

Lo que está claro es que las expertas en moda siempre tienen en cuenta qué gamas de colores se van a ver en cada temporada. Y aunque nos encante el rojo con el verde o el amarillo con el violeta, el match que hacen el borgoña y el camel es digno de llevarlo incorporado en el outfit de hoy. Estamos seguros de que muchas compañeras de Pilar de Arce, como Susi Rejano o Carmen Gimeno, replicarán este look sin dudarlo. Hasta sus seguidores más fieles han comentado en dicho post lo favorecedora que está y el amor a primera vista que han sentido con la mezcla de los dos tonos.

El estilismo de Pilar de Arce es el que necesitas para tener un domingo de lo más feliz y divertido. Porque cuando una persona se siente cómoda e identificada con lo que lleva, significa que tiene un armario cápsula adecuado.