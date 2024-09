Así ha sido el enlace del sobrino de Ana Rosa Quintana: desde el vestido de novia hasta el vestido de invitada perfecta de otoño

No cabe duda de que este mes de septiembre estamos viviendo las bodas más esperadas de la sociedad española. Empezando por la famosa ceremonia de Victoria López-Quesada (ahijada de Felipe VI) que nos dejó intrigados hasta descubrir cómo fue su vestido de novia. Le sigue Bea Gimeno en su enlace con el hijo de Emilio Aragón en Mallorca, en el que han asistido las influencers más reconocidas de nuestro país con looks de invitada en sintonía con el entorno isleño. Ahora, ha tocado el turno del sobrino de Ana Rosa Quintana, Kiko Quintana, en la boda con su pareja Cristina, celebrada en el ayuntamiento de Alcobendas. Tras darse el 'sí quiero', se trasladaron a la Gran Vía para ser testigos de la celebración en el mítico local Museo Chicote, donde tuvieron unos minutos para hablar con la prensa. Uno de los momentos más comentados ha sido la emoción de Ana Rosa Quintana, que ha confesado lo contenta que se siente porque su sobrino sea feliz. "Porque se lo merece", añadió. Ahora bien, tampoco hemos pasado desapercibido el look de invitada de la periodista para convertirse en la mejor vestida del acontecimiento. Ana Rosa Quintana ha escogido un vestido de tirantes y silueta recta con un degradado en negro y lima decorado con detalles étnicos en multicolor de lo más original. A esta prenda, le acompañaba una camisa con transparencias y fluida tanto con el mismo estampado como tonalidades que el vestido. Lo ha combinado con sandalias de plataforma, bolso de mano rígido y joyería acabada en plata.

Tanto la vestimenta de la novia como del novio ha sido clásica, así como atemporal, para celebrar el inicio de su matrimonio. Cristina ha escogido un vestido de novia clásico a la par que romántico con pocos detalles. Se trata de un diseño de escote barco con encaje semitransparente en la zona de pecho, así como con una falda fluida sin mucho volumen. Asimismo, ha lucido un recogido desenfadado, pero muy favorecedor, y sandalias de tacón en beige, olvidándose del velo. Por parte de Kiko Quintana, ha escogido un tarje sastre en marino, con camisa blanca y corbata a juego con el atuendo combinado con zapatos oscuros de efecto charol. La boda de Kiko Quintana y Cristina ha sido una de las más comentadas durante el día de ayer, donde vimos a invitados con sus mejores galas, destacando a Ana Rosa Quintana con este modelo con personalidad.

Ana Rosa Quintana con vestido de silueta recta con degradado acompañado de detalles étnicos en multicolor, a juego con una camisa fluida con transparencias

Ana Rosa Quintana. Gtres

Cristina con vestido de novia clásico a la par que elegante con escote barco y encaje semitransparente en la zona del pecho, mientras que Kiko Quintana luce un traje sastre en marino con camisa blanca y corbata del mismo color

Boda del sobrino de Ana Rosa Quintana. Gtres

No cabe duda de que nos apuntamos el look de tía orgullosa de Ana Rosa Quintana, así como los detalles del vestido de novia de Cristina en su boda con Kiko Quintana.