Tamara Falcó toma prestado el traje favorito de Isabel Preysler para convertirse en la invitada perfecta esta Nochebuena

Tamara Falcó ha cogido prestado el traje blanco favorito de Isabel Preysler para esta Nochebuena. Falta poco para celebrar una de las veladas más mágicas de todo el año, en la que nos reunimos con nuestros más íntimos y compartimos momentos de ilusión, así como diversión. No obstante, las horas previas a la llegada de la cena de Navidad son estresantes, repasando cientos de veces todos los detalles para tener todos los detalles listos. Desde la decoración de la mesa hasta las recetas navideñas, sin pasar por desapercibido nuestro estilismo para convertirnos en las anfitrionas o invitadas perfectas. Sabemos que encontrar un lookde Nochebuena se trata de una tarea complicada, porque no siempre das con el estilo que vas buscando combinado con la comodidad, sin pasarnos de demasiado sofisticados. Y si estás en esta misma situación, Tamara Falcó se ha encargado de dar con el traje blanco más idóneo para estas fiestas. Como recurrentemente hacemos, nos hemos vuelto a inspirar en los trucos de estilo de la marquesa de Griñón para solucionar una emergencia estilística de última hora.

Tamara Falcóse ha ido de viaje a México con Íñigo Onieva, pero no se ha olvidado de dar su última idea de estilismos para Nochebuena. No cabe duda de que cada vez que la celebridad muestra sus prendas de fondo de armario esenciales para las fiestas, crea un revuelto en las ideas de las mujeres más elegantes. Y por eso siempre nos sentimos con la obligación de comentar cada una de sus últimas adquisiciones. Recientemente, hemos hablado sobre el vestido de lentejuelas para las invitadas perfectas o el conjunto español de Beatriz de la Cámara más versátil para todos los acontecimientos de 2025. Sin embargo, ahora nos ha desbloqueado el lookde Nochebuena más confiado, elegante y cómodo para permanecer fashionista sin preocupaciones. Y con un toque muy Isabel Preysler. Y es que Tamara Falcó ha entrado en el armario de su madre para tomar prestado su traje blanco favorito de chaqueta de doble botonadura y pantalones anchos de vestir, combinado con zapatos de tacón en contraste. Lo cierto es que, no es la primera vez que vemos a la marquesa de Griñón con esta vestimenta, puesto que es recurrente en su día a día, pero nunca está de más volver a recordar su capacidad para convertirnos en las mejores vestidas de la velada. Es más, podrás recurrir a él en diversas ocasiones, como en la vuelta al trabajo de las vacaciones de Navidad en enero.

Aunque Tamara Falcó no nos haya desvelado de dónde es este traje favorito en blanco, se trata de una vestimenta básica de fondo de armario. Encontramos distintos modelos en marcas españolas tanto low cost (como Zara o Mango), como más exclusivas, como en Roberto Verino.