El primer vestido del otoño es bohemio y Sara Carbonero lo luce así por las calles de París

Sara Carbonero lo ha vuelto a hacer, se ha convertido en la reina de París con este lookazo bohemio de la nueva colección de su marca SlowLove. Si el otro día era Victoria Federica la que brillaba en París, hoy es ella. Y cuando hablamos de un lookazo boho, que mejor que hacerlo en la ciudad del amor. Hasta ahí ha viajado la periodista con todo su equipo para esta campaña de otoño tan especial, y nosotras no hemos podido evitar enamorarnos de este maxi chaleco estampado con doble faz de lo más boho. Un chaleco que Sara Carbonero ha combinado con vestido estampado y botas. Un estilismo de esos que rezuma otoño por los cuatro costados, y que no puede ser más representativo de la marca con esos aires tan años 60 y 70. ¿Cómo surgió el estilo boho? La moda bohemia nació en París de la mano de artistas, intelectuales y escritores que no dudaron en inspirarse en el estilo de los gitanos nómadas que venían de la región de Bohemia, al este de Europa. De ahí el nombre de estilo bohemio. Y está claro que nosotras nos hemos enamorado de su vestido.

Y si buscamos en el diccionario de la moda actual en España el termino boho, nos aparece Sara Carbonero. La estética boho se basa en prendas sueltas, fluidas y cómodas. En un festival de música, donde pasarás horas de pie y moviéndote, es importante vestirse de manera cómoda. Los vestidos maxi, las blusas holgadas, los pantalones anchos y las prendas de tejidos naturales permiten una gran libertad de movimiento y comodidad durante todo el día. Y eso es lo que encontramos en la colección de otoño/invierno 2023 de SlowLove.

Vestido estampado bordado, de SlowLove (99,99 euros)

Un vestido bohemio de nueva colección de SlowLove que no puede sentar mejor. Este diseño con estampado de manga larga con puño elástico, escote pico con aplicación de terciopelo al tono y bordado con abalorios y detalle de nido de abeja en cintura que Sara Carbonero ya ha estrenado.