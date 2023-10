Dice Nuria Roca que el vestido del otoño es este verde de Zara y se lleva con botines

Empieza octubre, y con este mes, todos los vestidos de manga larga que no nos vamos a quitar cundo de verdad llegue el frío. Y la búsqueda de vestidos de manga larga que nos gusten y sean elegantes, después de todo el verano, no es fácil, pero Nuria Roca ha causado furor con este vestido de nueva colección de Zara que ya tiene hasta lista de espera en muchas tallas en la web de Inditex. Porque ha sido sacarlo la presentadora valencia en su programa de los domingos en La Sexta, y convertirse en prenda de deseo por muchas. No solo lo decimos nosotras, también @Carmeron, la mujer que más sabe de Zara en nuestro país en Instagram. Y no se equivocaba, porque este vestido no puede ser más elegante, más otoño, y sentar mejor. Porque aunque Nuria Roca dijo que iba a comenzar a rescatar de su fondo de armario prendas vintage, para no comprar tanta ropa, no se ha podido resistir a este vestido de nueva colección de Zara.

Un diseño de 'efecto tipazo', y no solo porque a Nuria Roca le siente todo bien, si no porque tiene un patrón que favorece a todo tipo de siluetas. Sí, amigas, estamos hablando de este vestido verde de nueva colección de Zara con 'cut out' en el abdomen y fruncido en el escote. Es decir, una prenda que tiene todo lo que podemos pedir aun vestido para que estilice. Y además, en un color verde que no puede ser más perfecto para nuestros looks en este otoño 2023.

Porque si Sara Carbonero y Vicky Martín Berrocal han apostado por empezar el mes de octubre con vestidos de verano de Zara, Nuria Roca ha querido estrenar este de nueva colección para combinarlo con sus botines favoritos del año pasado, también de la marca de Inditex.