Carmen Lomana ya ha sacado del armario sus sandalias doradas de tacón sensato (y españolas) favoritas

Carmen Lomana es la diva que merecemos hasta para ir al trabajo este fin de semana para su sección en la radio. Porque ella siempre es estilo, tendencia y elegancia, y nos lo ha vuelto a demostrar con este look de punto verde más bohemio con maxi cinturón, y sus sandalias doradas favoritas. El cinturón es de color negro con un detalle dorado en el centro. Del mismo tono son las sandalias que lleva Lomana y que ponen el punto final a este conjunto de inspiración bohemia, perfectas para mantener el equilibrio entre elegancia relajada y practicidad.

Pero es que la ocasión se lo merece, porque en el cielo de las sandalias seguro que se encuentran estas sandalias doradas de tacón sensato que acaba de estrenar nuestra querida Carmen Lomana para maravillarnos con un vestido de lo más lady. ero volviendo a las sandalias doradas de tacón sensato de Carmen Lomana, son de firma española y de una de nuestras favoritas. Unas sandalias, que si la lluvia nos lo permite esta semana en Madrid, ya podemos volver a sacar del armario para lucir nuestra pedicura perfecta.

El look al detalle de Carmen Lomana

El conjunto está formado por un jersey fino de manga larga y un pantalón ancho de corte 'cropped', es decir, acampanado por el tobillo. Ambas piezas en un tejido de punto suave que cae con naturalidad y realza el movimiento. Un conjunto que ha combinado con sus sandalias doradas favoritas que siempre saca del armario cada verano, y son de firma española. Sí, amigas, estamos hablando de Isabel Abdo. Isabel Abdo es un claro ejemplo de que los sueños se cumplen. Y no solo ha conseguido su sueño con su firma de calzado, ha conseguido que la Reina Letizia luciera sus zapatos. Pero no solo la Reina, si no que ha conquistado a las mujeres más elegantes de España como Carmen Lomana.

Se trata de esta maravilla de sandalia dorada con tacón stiletto sensato de 5,5 cm, en punta redondeada con puntera abierta y destalonado y corte de tafiletes en mestizo. Forro de cabra, suela de cuero lacado y plantas interiores con acolchado extra confort. Además, están realizados en España.