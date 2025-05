8 vestidos sueltecitos que vas a querer estrenar este fin de semana

Por fin parece que este finde las temperaturas serán las de un auténtico día de primavera para dejar un lado los cielos grises, lluviosos y fríos de las últimas jornadas, ¿y cómo celebrar esta subida en los termómetros? Pues estrenando un vestidito sueltecito. A nosotras no se nos ocurre un mejor plan. Estés de puente celebrando San Isidro o para ti este sea un finde más, hemos encontrado la mejor inspiración para tus looks de sábado y domingo. No te los puedes perder.

Amamos los vestidos, son esa prenda a la que siempre recurrimos cuando no estamos en modo creativo y se nos hace cuesta arriba encontrar la combinación perfecta entre parte de arriba y parte de abajo, porque con un vestido solo hace falta añadir accesorios y ya tienes el look hecho, tan fácil y tan efectivo. Ahora bien, hay vestidos y vestidos, para estos días primaverales la elección ideal recae en diseños fluidos tanto de manga corta como manga larga, con ese innegable aire bohemio que tanto nos gusta.

Los vestidos más ideales para estrenar este fin de semana

De corte mini, midi o maxi, eso no importa, en lo que realmente nos hemos fijado al seleccionar estos vestidos es que sean tan versátiles como bonitos, ah y por supuesto, favorecedores para todo tipo de cuerpos. Por eso hemos recorrido los escaparates virtuales de tiendas como Zara, Mango, Stradivarius y Nekane y estos han resultado colarse entre nuestros favoritos (y nuestra cesta de la compra), estamos seguras de que vas a querer más de uno para brillar este fin de semana.

Vestido fluido corto estampado, de Stradivarius (35,99 euros)

Vestido fluido corto estampado. Stradivarius

Diseño mini en tonos azules con cuello barco. Presenta un acabado de puño en las mangas y un precioso estampado bohemio con volantes en todo el cuerpo.

Vestido midi bordados zw collection, de Zara (69,95 euros)

Vestido midi bordados zw collection. Zara

Vestido de corte midi confeccionado en un 27% de lino, escote en pico y manga 3/4. Disponible en color crudo con un sofisticado bordado floral.

Vestido floral paisley, de Nekane (125 euros)

Vestido floral paisley. Nekane

Vestido largo de estampado floral en colores pastel, diseñado con un escote en v tanto en la parte delantera como posterior.

Vestido caftán estampado, de Zara (39,95 euros)

Vestido caftán estampado. Zara

Vestido de corte amplio con manga de caída ancha y cinturón de cordones y borlas. Se presenta en color crudo con un estampado de lo más bohemio en tonos azules.

Vestido lino manga abullonada, de Mango (79,99 euros)

Vestido lino manga abullonada. Mango

Vestido confeccionado en 100% lino de corte midi y estilo evasé. Diseñado con una manga corta abullonada y escote palabra de honor. Disponible en color verde pastel.

Vestido midi rayas bordado, de Zara (39,95 euros)

Vestido midi rayas bordado. Zara

Vestido de diseño midi con escote recto y el tan favorecedor efecto nido de abeja en la parte superior. Se presenta en un popelín azul con bordados en tono azul índigo en el bajo.

Vestido corto fluido bordados, de Stradivarius (35,99 euros)

Vestido corto fluido bordados. Stradivarius

Diseño mini en color blanco con escote en pico y manga larga. Caída fluida y sutiles bordados en todo el cuerpo.

Vestido estampado manga abullonada, de Zara (29,95 euros)

Vestido estampado manga abullonada. Zara

Vestido de corte mini y caída fluida, escote en pico y mangas 3/4 con acabado abullonado. Se presenta en un primaveral estampado floral en tonos rosados.

Ahora que las temperaturas empiezan a ser las apropiadas para la temporada en la que estamos, no creemos que haya mejor opción para convertirte en la mejor vestida allá donde vayas que con un vestido sueltecito como estos. No te los quitarás en lo que queda de mayo, o eso esperamos.