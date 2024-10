Parece de lujo: el calendario de Adviento de belleza de Mercadona que solo cuesta 24 euros

Añadimos a nuestra lista de deseos el calendario de Adviento de belleza de Mercadona que ya podemos conseguir por 24 euros. Y ya sabemos que cada novedad que lanza el supermercado de origen catalán acaba siendo tanto viral como una necesidad para todos nosotros. La Navidad siempre se adelanta al mes de octubre a través de un sinfín de calendarios de adviento de todo tipo. No obstante, los que más triunfan son los que nos descubren productos de belleza que nos sirven o bien para descubrir nuevas obsesiones a un precio asequible o bien para añadir a nuestro neceser de maquillaje. Este calendario de Adviento de belleza de Mercadona conocido como Happiness is en the little things destaca por estar compuesto por una elegante caja de su interior y un sobre, diseñado para sorprenderte cada día con un nuevo producto imprescindible. Sin ninguna duda, nos sirve tanto para regalar como para autoregalar y cuenta con los clásicos números del calendario colocados a través de pequeñas ventanitas para que puedas abrirlas cada día. Eso sí, como siempre ocurre en Mercadona, debes darte prisa a hacerte ya con el calendario de Adviento de belleza para que no se agote antes de tiempo (y te quedes sin él).

El maquillaje de Mercadona cada vez más está siendo de lo más deseado por las editoras de belleza. Incluso, han hecho diversas copias de los best sellers de marcas reconocidas hasta llegar al punto de que hemos preferido esta versión low cost ante la original. Un ejemplo de ello ha sido la copia de los coloretes, bronceadores e iluminadores líquidos de Charlotte Tilbury. Si consigues el calendario de Adviento de belleza de Mercadona te harás con los básicos de maquillaje para competir toda una rutina de make up, como correctores líquidos, esponjas de maquillaje, sombras de ojos, brochas, coloretes en crema o bálsamos labiales. Es decir, en cuanto a la relación de calidad-precio se trata de uno de los que más rentabilidad supone a la hora de invertir.

Calendario de adviento de 24 esenciales, de Mercadona (24 euros)

También está disponible otro calendario de Adviento de belleza de Mercadona con 12 esenciales que reúne labiales líquidos, perfiladores, bronceadores o paletas de sombras. Lo más mágico de este producto es que está inspirado en el encanto de los carruajes del carrusel en el que no le falta ningún detalle (como caballos adornados o colores vibrantes). Asimismo, no solamente recibirás productos de belleza, sino que también un recortable especial con el que puedes decorar tu árbol de Navidad e, incluso, tu hogar.