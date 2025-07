Leonor se empodera (y se viste de Letizia) con este traje en los Premios Princesa de Girona 2025

La Familia Real vuelve a acaparar todas las miradas en el Gran Teatro del Liceu de Barcelona, donde ya ha comenzado el gran acto central de los Premios Princesa de Girona 2025. Como es tradición, los Reyes y sus hijas rinden homenaje a los seis jóvenes galardonados este año, seleccionados por una trayectoria brillante, constante y decidida.

La Princesa Leonor ha vuelto a asumir un papel protagonista. Como en anteriores ediciones, se ha dirigido al público con unas palabras que subrayan su compromiso con el futuro de las nuevas generaciones, mientras que el rey Felipe cierra el acto con su habitual intervención institucional. Ahora, en plena celebración de la edición 2025, Leonor vuelve a brillar con luz propia en uno de los eventos más simbólicos de su agenda, después de seis meses sin vestir de civil.

La Princesa Leonor vuelve a brillar en Cataluña

El Liceu se ha vestido de gala para acoger este homenaje a la juventud y el talento, que cada año deja anécdotas memorables y momentos emocionantes. Una cita en la que la princesa confirma, una vez más, que está preparada para liderar con elegancia, presencia y determinación. Tras lucir esta mañana un vestido blanco y alpargatas de cuña, esta tarde, la Princesa Leonor se ha vestido de gala con un traje negro de dos piezas y stilettos al tono, reafirmando su estilo sobrio y moderno en Premios Princesa de Girona 2025. Pero no solo eso, si no que ha compartido look con su madre, la Reina Letizia.

El look de Leonor. Gtres

Fiel a la estética que ha venido construyendo en sus apariciones oficiales, Leonor ha lucido un blazer entallado y pantalón recto, en un look tan depurado como eficaz y un acabo brillante en el tejido.

El peinado de Leonor. Gtres

Un estilismo que habla de madurez, de seguridad y de una nueva generación de royals que visten el protocolo con personalidad propia que ha combinado con un maquillaje sutil pero marcado y un moño desenfadado.

Su look elegido en 2024

La expectación era máxima por ver el estilismo de la heredera, después del impactante look que lució en 2024, cuando sorprendió con un delicado vestido de encaje azul con transparencias de la firma Self-Portrait, una de las favoritas de Kate Middleton.

La Princesa Leonor en Girona. Gtres

Aquella creación de manga corta y cuello a la caja, combinada con salones destalonados de Carolina Herrera y cartera de Felipe Varela, marcó un antes y un después en su evolución estilística.