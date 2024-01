Laura Escanes nos confirma que los tops plateados están en tendencia y se llevan con chaquetas de cuero

Laura Escanes nos ha vuelto a conquistar con un top plateado que debemos tener todas en nuestro armario esta temporada. Si lo tienes, nos entenderás, y es que se trata de una pieza clave a la hora de vestir cuando no sabemos qué ponernos. Es sencillo, clásico y muy versátil, pues puedes usarlo para un sinfín de ocasiones, dependiendo de cómo lo combines. Por ejemplo, si lo quieres llevar para una tarde con amigas, puedes hacer como Laura Escanes, combina este top con unos pantalones negros de tipo cargo y una chaqueta de cuero, siendo el top plateado el protagonista del look. Sin embargo, para una noche de fiesta con amigas, esta pieza es la clave. Combínala con unos shorts negros o una mini falda da tablas, una chaqueta tipo oversize en el mismo tono y, como toque final, unas maxi botas altas de piel. Como ves, este top es tan sencillo como elegante, por lo que es esencial que nos hagamos con uno este invierno para llevarlo cada vez que no sepamos qué ponernos.

Laura Escanes es una de las influencers más icónicas de nuestro país, y no es para menos, pues consigue agotar cada prenda en tendencia que nos muestra en sus redes sociales. Ella es una gran amante del tejido de efecto piel, pues han sido numerosas las veces que ha llevado este tejido, desde en pantalones de efecto piel hasta en chaquetas, como este look que llevó junto a su amiga y compañera de profesión Marta Díaz, una chaqueta de cuero que Laura Escanes combinó con un top joya semitransparente, creando look muy sexy que no pasó desapercibido en redes. No es la única influencer y celebritie que apuesta por este tipo de tejidos en su día a día, y es que Vicky Martín Berrocal, Laura Matamoros e incluso Isabel Díaz Ayuso son grandes amantes de este tejido y lo han adaptado a su propio estilo. Sin más que añadir, Laura Escanes nos ha enamorado con su propuesta para un sábado por la tarde, un look de top plateado y chaqueta de cuero.

Top corto de tela metálica, de NA-KD (19.95 euros)

Un top tan versátil que lo podemos usar tanto para el día a día como para ocasiones más especiales como una noche de fiesta con amigas.