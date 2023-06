Recto, sastre, palazzo...12 pantalones que harán que te olvides de los jeans en verano

El verano, al igual que cualquier otra estación, tiene sus propias prendas estrella. Lo son las prendas de crochet, como estas sin las que no te puedes quedar. También lo son las sandalias, cómo estas metalizadas que están súper en tendencia pero, ¿lo son los jeans?... nosotras creemos que no. No vamos a negar que los jeans, ya sean los polémicos pitillos, los wide leg, los campana que han vuelto para quedarse, o los infinitos modelos de pantalones vaqueros que tenemos, son un must en cualquier armario y las prendas que más veces nos han salvado nuestros looks (y esperemos que lo sigan haciendo mucho tiempo más) pero tampoco podemos negar que en verano no son, precisamente, la prenda más cómoda ni la más fresca. Por eso y, aunque unos jeans son ideales para combinar con cualquier top o blusa y solucionarnos un outfit casual, hemos buscado en algunas de nuestras tiendas favoritas como Zara, Mango o Stradivarius varias opciones para que puedas abandonar, por unas semanas, los jeans y crear looks mucho más frescos, acordes con la temporada en la que estamos.

Existen muchas alternativas a los jeans. Podemos optar por un pantalón de crochet y convertirnos en la más trendy del verano, por un pantalón cargo, como este con el que Aitana acudió a La Resistencia y nos transportó a nuestra adolescencia, o como este otro con el que Cristina Pedroche presume de su embarazo. También podemos optar por un pantalón culotte, para lucir nuestro tipazo y estilizar cualquier look; por un pantalón recto liso o estampado, para conseguir el estilismo más festivalero; o por un pantalón pareo, con el que ir frescas y muy acordes a esta temporada. Por otra parte, para crear un look más sofisticado, puedes optar por un pantalón palazzo, como este de Belén Ruedaideal para mujeres de 50+ o estos de lentejuelas con los que Nuria Roca se convirtió en una jefaza. Sea como sea e, independientemente de tu estilo, estamos seguras de que este verano vas a encontrar el pantalón perfecto, con el que dar unas merecidas vacaciones a tus vaqueros y aportar a tus looks un toque mucho más fresco y cómodo porque ya es la hora de salir de la zona de confort de los jeans y crear estilismos mucho más originales y coloridos.

Pantalón carrot pinzas, de Zara (39,95€)

Pantalón ancho bordado suizo, de Stradivarius (35,99€)

Pantalón cargo satinado, de Zara (35,95€)

Pantalón cargo bolsillos, de Pull and Bear (35,99€)

Pantalón culotte fluido, de Berskha (19,99€)

Pantalón fuido pareo, de Zara (19,95€)

Pantalón punto calado, de Mango (29,99€)

Pantalón con lino bordados, de Zara (39,95€)

Pantalón recto estampado geométrico, de Pull and Bear (22,99€)

Pantalón ancho con lino, de Zara (35, 95€)

Pantalón pareo rústico, de pull and Bear (22,99€)

Pantalón wide leg cintura elástica, de Mango (29,99€)

A nosotras solo nos falta decidirnos por unos de estos pantalones para guardar los jeans hasta septiembre.